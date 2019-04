DYGL、渡英後初の2ndアルバム&全国25公演を巡るツアー発表

DYGLが渡英後、初となる2ndアルバム『Songs of Innocence & Experience』を今年7月3日にリリース、それに伴って日本国内ツアーが開催することを発表した。



1stアルバム『Say Goodbye to Memory Den』の発表以降、渡英や制作延期などを経て改めて全員で一丸となり作品に取り組んだ今作『Songs of Innocence & Experience』。アレンジにおいては、バンド楽器以外のピアノやシンセサイザー、サックス、ツィター、はたまた打ち込みに到るまで、ポストプロダクションに創意工夫を凝らしつつ、これまでのDYGLには見られなかった持続的でサイケデリックな楽曲や、AORフィールなミディアム・ナンバーなど、様々な試みをしながらもDYGLらしさもある作風に仕上がっている。



また、アルバムリリースと同時に日本国内ツアーも発表した。7月21日の岡山公演から10月19日の東京公演までの25公演となっている。





<リリース情報>



DYGL

『Songs of Innocence & Experience』

発売日:2019年7月3日(水)

形式:CD

価格:2315円(税抜)/ 2500円(税込)



=収録曲=

1. Hard To Love

2. A Paper Dream

3. Spit It Out

4. An Ordinary Love

5. Only You (An Empty Room)

6. Bad Kicks

7. Dont You Wanna Dance In This Heaven?

8. As She Knows

9. Nashville

10. Behind the Sun





<ツアー情報>



DYGL JAPAN TOUR

2019年7月21日(日)岡山 PEPPERLAND

2019年7月23日(火)鳥取 AZTiC laughs

2019年7月27日(土)FUJI ROCK FESTIVAL19

2019年8月1日(木)愛媛 Double-u studio

2019年8月3日(土)高知 ri:ver

2019年8月4日(日)香川 TOONICE

2019年8月8日(木)福島 CLUB#9

2019年8月9日(金)岩手 the five morioka

2019年8月12日(月)宮城 LIVE HOUSE enn 2nd

2019年8月13日(火)青森 Quarter

2019年8月20日(火)石川 GOLD CREEK

2019年8月22日(木)新潟 CLUB RIVERST

2019年8月23日(金)長野 LIVE HOUSE J

2019年8月28日(水)奈良 NEVERLAND

2019年8月29日(木)京都 磔磔(takutaku)

2019年8月31日(土)広島 CAVE-BE

2019年9月1日(日) 兵庫 VARIT.

2019年9月8日(日) 沖縄 Output

2019年10月3日(木)福岡 BEAT STATION

2019年10月5日(土)熊本 NAVARO

2019年10月6日(日)長崎 ASTORO HALL

2019年10月11日(金) 北海道 Sound Lab mole

2019年10月15日(火)愛知 CLUB QUATTRO

2019年10月17日(木)大阪 BIGCAT

2019年10月19日(土)東京 EX THEATER ROPPONGI





■チケット発売

3500円(税込 / ドリンク代別 / 整理番号付)

オフィシャル先行:

4月26日(金)12:00 – 5/7(火)23:59 (抽選制)

【URL/QRコード】https://ticket.line.me/sp/dygl/

一般発売:6月15日(土)より