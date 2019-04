7月5日に公開される、TVアニメ「Free!-Dive to the Future-」を再構築した劇場版のタイトルが「劇場版 Free!-Road to the World-夢」に決定。キービジュアルと特報映像が公開された。

「Free!-Dive to the Future-」は2018年7月から9月にかけて放送された、TVアニメ「Free!」シリーズの第3期となる作品。東京で競泳の世界に挑むこととなった大学生の七瀬遙や同じく東京の大学へと進学した橘真琴、オーストラリアへ渡り本格的に競泳選手としての道を歩み始めた松岡凛ら青年たちの姿を描く青春群像劇だ。このたび公開された「劇場版 Free!-Road to the World-夢」のキービジュアルには、七瀬遙、松岡凛、桐嶋郁弥、山崎宗介、遠野日和、椎名旭と、こちらを見据える橘真琴、葉月渚、竜ヶ崎怜の姿が描かれた。

なお4月28日からは上映劇場にてムビチケカードを発売。キャラクターデザインを担当する西屋太志が描き下ろした遙のイラストがあしらわれる。さらに数量限定にて「描き下ろし Good Luck Blueクリアファイル付きムビチケカード」も登場。全部で8種類が用意され、Aコースを購入した人には「遙」「凛」「渚&ロミオ&静流」「夏也&尚」のうち1種、Bコースを購入した人には「真琴」「郁弥&日和」「旭&怜」「宗介&貴澄」のうち1種がランダムで進呈される。

そのほか今年1月13日に東京・片柳アリーナで行われた「『Free!-Dive to the Future-』トーク&リーディング スペシャルイベント」の模様を収録したBlu-ray / DVDが、7月3日にリリースされることも決定した。本日4月26日にシリーズとして6周年を迎え、2020年夏には完全新作となる劇場版の公開が予定されている「Free!」。今後もさらなる盛り上がりに期待しておこう。

「劇場版 Free!-Road to the World-夢」

2019年7月5日(金)全国ロードショー

スタッフ

原案:「ハイ☆スピード!」おおじこうじ(KAエスマ文庫/京都アニメーション)

監督:河浪栄作(アニメーションDo)

構成:横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督:西屋太志

美術監督:笠井信吾

3D美術:鵜ノ口穣二

色彩設計:米田侑加

小物設定:秋竹斉一

撮影監督:高尾一也

3D監督:柴田裕司

音響監督:鶴岡陽太

音楽:加藤達也

アニメーション制作:京都アニメーション/アニメーションDo

配給:松竹

製作:岩鳶町後援会2019

キャスト

七瀬遙:島崎信長

橘真琴:鈴木達央

松岡凛:宮野真守

桐嶋郁弥:内山昂輝

椎名旭:豊永利行

葉月渚:代永翼

竜ヶ崎怜:平川大輔

遠野日和:木村良平

山崎宗介:細谷佳正

桐嶋夏也:野島健児

芹沢尚:日野聡

※高尾一也の高ははしご高、島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。

(c)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2019