Kenmochi Hidefumi、シリアスさとバカバカしさが合体した3曲を先行配信

水曜日のカンパネラやxiangyuの楽曲を手掛けるKenmochi Hidefumiが本日、5月15日発売のアルバム『沸騰 沸く ～FOOTWORK～』から先行で3曲「Aesop」「BabyJaket」「Mountain Dew」のデジタルリリースを解禁、それに合わせて本人の新ビジュアルも公開した。



アルバムに先駆けて先行で解禁された3曲はそれぞれ今作のキーにもなるような楽曲で本人からも「シリアスさとバカバカしさが合体し、奇妙なバランスで押し寄せてきます。ここを入り口に新しいケンモチサウンドを体感してみて下さい」とのメッセージも届いている。音源はサブスクリプションを中心としたデジタル配信とYouTubeでのOfficial Audioでの公開のみとなっている。



また、4月30日に行われるトークイベント「ケンモチヒデフミ、ソロやるってよ」にも追加の出演者が発表され、今作のアルバムや今作のテーマであるジューク/フットワークについての話などを行う。





＜配信情報＞







Kenmochi Hidefumi

「Aesop」、「BabyJaket」、「Mountain Dew」

※5月15日（水）発売のアルバム『沸騰 沸く ～FOOTWORK～』より先行配信

配信日時：2019年4月26日0時より

Apple Music, Spotifyなど各種配信サイトにて配信中。



＜リリース情報＞



Kenmochi Hidefumi

『沸騰 沸く ～FOOTWORK～』

発売日：2019年5月15日（水）

価格：2000円＋税



=収録曲=

1. Aesop

2. BabyJaket

3. RoboCop

4. Jaburo

5. Fish Sausage

6. Mountain Dew

7. Hippopotamus

8. Fight Club

9. Hacienda

10. Tiger Balm





＜ライブ情報＞



ケンモチヒデフミ、ソロやるってよ

2019年4月30日（火 / 祝）ROCK CAFE LOFT is your room

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット：前売（web予約）2000円 / 当日2500円（＋要１オーダー）

ナビゲーター：ケンモチヒデフミ（サウンドプロデューサー/トラックメイカー/作詞家/作曲家）

ゲスト：KΣITO、Keita Kawakami、Akiocam



KUJAKU CLUB/孔雀倶楽部 NEWS：https://twitter.com/ClubKujaku





