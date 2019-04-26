Kenmochi Hidefumi、シリアスさとバカバカしさが合体した3曲を先行配信

水曜日のカンパネラやxiangyuの楽曲を手掛けるKenmochi Hidefumiが本日、5月15日発売のアルバム『沸騰 沸く ～FOOTWORK～』から先行で3曲「Aesop」「BabyJaket」「Mountain Dew」のデジタルリリースを解禁、それに合わせて本人の新ビジュアルも公開した。
アルバムに先駆けて先行で解禁された3曲はそれぞれ今作のキーにもなるような楽曲で本人からも「シリアスさとバカバカしさが合体し、奇妙なバランスで押し寄せてきます。ここを入り口に新しいケンモチサウンドを体感してみて下さい」とのメッセージも届いている。音源はサブスクリプションを中心としたデジタル配信とYouTubeでのOfficial Audioでの公開のみとなっている。
また、4月30日に行われるトークイベント「ケンモチヒデフミ、ソロやるってよ」にも追加の出演者が発表され、今作のアルバムや今作のテーマであるジューク/フットワークについての話などを行う。
＜配信情報＞
Kenmochi Hidefumi
「Aesop」、「BabyJaket」、「Mountain Dew」
※5月15日（水）発売のアルバム『沸騰 沸く ～FOOTWORK～』より先行配信
配信日時：2019年4月26日0時より
Apple Music, Spotifyなど各種配信サイトにて配信中。
＜リリース情報＞
Kenmochi Hidefumi
『沸騰 沸く ～FOOTWORK～』
発売日：2019年5月15日（水）
価格：2000円＋税
=収録曲=
1. Aesop
2. BabyJaket
3. RoboCop
4. Jaburo
5. Fish Sausage
6. Mountain Dew
7. Hippopotamus
8. Fight Club
9. Hacienda
10. Tiger Balm
＜ライブ情報＞
ケンモチヒデフミ、ソロやるってよ
2019年4月30日（火 / 祝）ROCK CAFE LOFT is your room
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット：前売（web予約）2000円 / 当日2500円（＋要１オーダー）
ナビゲーター：ケンモチヒデフミ（サウンドプロデューサー/トラックメイカー/作詞家/作曲家）
ゲスト：KΣITO、Keita Kawakami、Akiocam
KUJAKU CLUB/孔雀倶楽部 NEWS：https://twitter.com/ClubKujaku
水曜日のカンパネラやxiangyuの楽曲を手掛けるKenmochi Hidefumiが本日、5月15日発売のアルバム『沸騰 沸く ～FOOTWORK～』から先行で3曲「Aesop」「BabyJaket」「Mountain Dew」のデジタルリリースを解禁、それに合わせて本人の新ビジュアルも公開した。
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