コーチェラ出演のおとぼけビ〜バ〜、新アルバム『いてこまヒッツ』配信開始

京都を拠点に活動するおとぼけビ〜バ〜が新作アルバム『いてこまヒッツ』の配信を開始した。



2009年夏に京都で結成され、2016年以降海外でのライブも行って活動の幅を広げているおとぼけビ〜バ〜。昨年は世界最大の音楽フェスコーチェラに出演するなど、国際的に活動するガールズバンド。今作はイギリスのレーベルDamnablyからリリースとなり、配信に加えCD、レコードでもリリースされる。これに伴い、アルバムの発売を記念したレコ発ツアーが東京、大阪、京都に加え、イギリス6都市で開催される予定。





<リリース情報>







おとぼけビ~バ~

『いてこまヒッツ』



レーベル:Damnably

発売日:2019年4月26日(金)

価格:2268円(税込)



=収録曲=

1.脱・日陰の女

2.あきまへんか

3.シルブプレ

4.愛の暴露本

5.いまさらわたしに話ってなんえ

6.親族に紹介して

7.ラブ・イズ・ショート

8.大殺界

9.ハートに火をつけたならばちゃんと消して帰って

10.週6はきつい

11.暴飲暴食過食症

12.もうその話なんべんもきいた

13.あなたわたし抱いたあとよめのめし

14.いけず





<ライブ情報>



いてこまヒッツ リリースツアー

2019年7月21日(日) 大阪なんばベアーズ

2019年8月24日(土) 下北沢SHELTER

2019年9月21日(土)京都 拾得



April 29 UK Manchester -The Deaf Institute

April 30 UK Leicester-The Musician

May 1 UK Bristol-The Fleece

May 2 UK London-Scala

May 3 UK Leeds-Brudenell Social Club

May 4 UK Glasgow-CCA

* w/ Say Sue Me (KR)& Drinking Boys and Girls Choir (KR)