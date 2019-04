映画「スパイダーマン:スパイダーバース」のBlu-ray / DVDが8月7日にリリース。また6月26日よりデジタル先行配信される。

プレミアムエディションは、2D Blu-ray、3D Blu-ray、4K ULTRA HDの本編ディスク3種を限定ディスクトレイにセットし、特製アウターボックスに封入したBOX仕様。メイキング映像など120分以上の特典映像と、スパイダーマンたちのクリアカード6枚セットも同梱される。また封入ブックレットには、各キャラクターの設定画やコンセプトアート、カラースクリプトなどを収録。さらに「アイシールド21」「ワンパンマン」で知られる村田雄介描き下ろしとなる、日本限定デザインイラストカードが付属する。そのほか2D Blu-rayとDVDのセット、4K ULTRA HDと2D Blu-rayのセット、3D Blu-rayと2D Blu-rayのセットも用意された。

「スパイダーマン:スパイダーバース」は、ニューヨークのブルックリンに暮らす普通の少年マイルス・モラレス(スパイダーマン)を主人公にしたアクション。時空がゆがめられたことにより、異なる次元で活躍するスパイダーマンたちが一堂に会する中、ピーター・パーカーの導きを受けながら、一人前のヒーローになるため奮闘するマイルスの成長が描かれる。吹き替えではマイルス役を小野賢章、ピーター役を宮野真守、グウェン・ステイシー(スパイダー・グウェン)役を悠木碧が担当した。

