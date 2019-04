THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが昨日4月24日に開催した初のアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2019 "THROW YA FIST"」埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の4日目に、所属事務所LDHの先輩グループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEがサプライズ出演した。

GENERATIONSは、LDHの新たな総合エンタテインメントプロジェクト「BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~」の一環としてTHE RAMPAGEのライブに登場。7月3日発売のアルバム「BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~」の中から、GENERATIONSとTHE RAMPAGEが“コラボバトル”した楽曲「SHOOT IT OUT」を1万8000人の観客の前で初披露した。

「BATTLE OF TOKYO」はGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEら“Jr. EXILE世代”を中心とした「現実世界と別次元のユニバースに存在するTOKYOとのパラレルワールド」を舞台にしたプロジェクト。2019年は、4チームによるミュージックビデオでのコラボバトルおよびライブの開催、アルバムのリリースが予定されている。

BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr. EXILE~

2019年7月4日(木)千葉県 幕張メッセ国際展示場ホール

2019年7月5日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場ホール

2019年7月6日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場ホール

2019年7月7日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場ホール

<出演者>

GENERATIONS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / FANTASTICS from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE