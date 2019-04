8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」の出演アーティスト第3弾が発表された。

新たにラインナップに加わったのは、アシュラシンドローム、打首獄門同好会、THE ORAL CIGARETTES、オメでたい頭でなにより、QUEENESS、GLIM SPANKY、Saucy Dog、崎山蒼志、T字路s、DEPAPEKO(押尾コータロー×DEPAPEPE)、七尾旅人、Nulbarich、BAND-MAID、BEGIN、MOROHA、RALLYE'S JAM、ROTTENGRAFFTY、FRIDAY NIGHT SESSIONの18組。RALLYE'S JAMはRALLYE LABELに所属するLUCKY TAPES、DATS、TENDREらによるセッションバンドとなる。また初日の夜に登場するFRIDAY NIGHT SESSIONには、バンドメンバーで山口洋(G / HEATWAVE)や細海魚(Key)が、ゲストで仲井戸“CHABO”麗市らが参加する。こちらは4月27、28日に行われる「ARABAKI ROCK FEST.19」とのコラボ企画となり、今年は東北の未来を歌うセッション「北のまほろばを行く-石狩編-」と銘打って行われる。

明日4月26日12:00よりフェスのオフィシャルサイトではオートキャンプ付入場券の抽選販売がスタートする。申し込み締め切りは4月30日23:59。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO

2019年8月16日(金)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

2019年8月17日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

赤い公園 / アシュラシンドローム / 吾妻光良 & The Swinging Boppers / 打首獄門同好会 / ELLEGARDEN / OAU(OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND) / THE ORAL CIGARETTES / オメでたい頭でなにより / 吉川晃司 / 9mm Parabellum Bullet 15th Anniversary ~RISING SUN SONGS~ / King Gnu / 銀杏BOYZ / QUEENESS / クリープハイプ / GLIM SPANKY / Saucy Dog / 崎山蒼志 / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHISHAMO / SHANK / ストレイテナー / SOIL&”PIMP”SESSIONS / DMBQ / DYGL / T字路s / DEPAPEKO(押尾コータロー×DEPAPEPE) / TENDRE / 東京スカパラダイスオーケストラ / 怒髪天 / 七尾旅人 / Nulbarich / NUMBER GIRL / ハルカミライ / BAND-MAID / Hump Back / BEGIN / フジファブリック / Homecomings / My Hair is Bad / MOROHA / RALLYE'S JAM(LUCKY TAPES, DATS, TENDRE & more) / Rei / ROTTENGRAFFTY / FRIDAY NIGHT SESSION / and more