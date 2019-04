福岡ソフトバンクホークス株式会社が「ホークス福岡移転30周年記念事業」の一環として、6月30日に福岡・福岡 ヤフオク!ドームにて音楽フェス「FUKUOKA MUSIC FES」を開催することが発表された。同会場が自主興行で音楽フェスを開催するのは初となる。

現時点で発表されている出演アーティストは、アンジュルム、きゃりーぱみゅぱみゅ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、DOBERMAN INFINITY、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、RYUCHELLの6組。なお、ラインナップは今後も追加が予定されている。

チケットは明日4月26日10:00より先行抽選発売を開始。アリーナ席とスタンド席の一般チケットに加え、会場の4階から6階に位置しアリーナ全体を一望できる個室空間「スーパーボックス」のチケット、さらにビュッフェ形式の飲食権利が付いたVIPチケットも用意される。

FUKUOKA MUSIC FES

2019年6月30日(日)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

<出演者>

アンジュルム / きゃりーぱみゅぱみゅ / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / DOBERMAN INFINITY / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE / RYUCHELL / and more