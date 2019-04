フジテレビが運営する動画配信サービス FODで配信中の人気リアリティ・ショー『テラスハウス』の新シーズン『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』が、2019年5月14日よりNetflixにて、 6月11日よりFODにて配信を開始する。 なお、地上波放送は7月よりスタートする。



『テラスハウス』シリーズは、2012年10月からフジテレビ系で放送され、 2014年9月に地上波放送終了後、 2015年9月2日から『TERRACE HOUSE BOYS AND GIRLS IN THE CITY』、 2016年11月1日より舞台を日本からハワイに移し『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』、 2017年12月19日より『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS 』をNetflix・FODにて配信。



そして、新シーズンは2015年以来再び東京が舞台に。2020年夏、 56年ぶりに東京オリンピックが開催されるこの地で、 見ず知らずの男女6人の新たな青春の日々が再びスタートする。



なお、スタジオ出演者はYOU、トリンドル玲奈、徳井義実(チュートリアル)、馬場園梓(アジアン)、山里亮太(南海キャンディーズ)、葉山奨之。現在番組ホームページでは、世界中から参加者を募集中。応募条件は、共同生活のできる、18歳から29歳までの健康な人となっている。