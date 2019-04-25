劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」のBlu-ray / DVDが、8月21日にリリースされる。

完全生産限定版には、武内崇描き下ろしBOX、須藤友徳描き下ろしデジジャケット、オリジナルサウンドトラック、特典ディスク、ブックレット、イラストブックなど特典が付属。特典ディスクの内容やイラストの詳細は今後明かされる。

さらに完全生産限定版の早期予約特典情報も解禁。対象店舗にてBlu-ray完全生産限定版を予約した人に先着で「ジャケットイラスト使用A3クリアポスター」がプレゼントされる。予約の締め切りは7月15日。店舗別特典のサンプル画像、描き下ろしイラストのラフも披露された。

1月12日に公開された「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」は動員数108万人、興行収入16.7億円を突破し、前作の第1章を上回る記録を達成した。全3章で構成される劇場版の最終章となる「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」は、2020年春にロードショー。