ルヴァンカップ・グループステージ第4節が行われた [写真]＝Getty Images

　2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ第4節が24日に行われた。

　グループAでは北海道コンサドーレ札幌がV・ファーレン長崎の敵地に乗り込み6－3の大勝を収め、開幕節から無敗を貫いた。横浜F・マリノスはホームで湘南ベルマーレを迎え、1－0で相手を下し、4節目にして初勝利を挙げた。

　グループBでは3連勝スタートとなったベガルタ仙台がホームでサガン鳥栖と対戦。1－1で引き分け、連勝はストップするも札幌とともに開幕からの無敗は守り抜いた。FC東京はホームで柏レイソルに2－0の勝利を収めた。

　グループCでは大分トリニータと名古屋グランパスが2－2で勝ち点を分ける形となった。一方セレッソ大阪はヴィッセル神戸を1－0で下した。

　グループDではガンバ大阪がジュビロ磐田に4－1の大勝を収めた。清水エスパルスは松本山雅FCと2－2の引き分けに終わり、勝ち点を分けることとなった。

　結果は以下のとおり。

■ルヴァンカップ第4節
▼グループA
V・ファーレン長崎　3－6　北海道コンサドーレ札幌
横浜F・マリノス　1－0　 湘南ベルマーレ

▼グループB
ベガルタ仙台　1－1　サガン鳥栖
FC東京　2－0　 柏レイソル

▼グループC
大分トリニータ　2－2　名古屋グランパス
セレッソ大阪　1－0　ヴィッセル神戸

▼グループD
ガンバ大阪　4－1　ジュビロ磐田
清水エスパルス　2－2　 松本山雅FC

■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位　札幌（勝ち点8／得失点差＋6）
2位　横浜FM（勝ち点5／得失点差－1）
3位　長崎（勝ち点5／得失点差－2）
4位　湘南（勝ち点3／得失点差－3）

▼グループB
1位　仙台（勝ち点10／得失点差＋4）
2位　FC東京柏（勝ち点6／得失点差＋1）
3位　鳥栖（勝ち点4／得失点差－2）
4位　柏（勝ち点3／得失点差－3）

▼グループC
1位　C大阪神戸（勝ち点7／得失点差＋3）
2位　神戸（勝ち点5／得失点差＋1）
3位　名古屋（勝ち点5／得失点差－2）
4位　大分（勝ち点4／得失点差－2）

▼グループD
1位　G大阪（勝ち点7／得失点差＋3）
2位　磐田（勝ち点6／得失点差－1）
3位　清水（勝ち点5／得失点差0）
4位　松本（勝ち点4／得失点差－2）

■ルヴァンカップ第4節対戦カード（5月8日）
▼グループA
札幌　vs　横浜FM
湘南　vs　 長崎

▼グループB
FC東京　vs　仙台
鳥栖　vs　柏

▼グループC
大分　vs　神戸
名古屋　vs　C大阪

▼グループD
磐田　vs　松本
G大阪　vs　清水