2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ第4節が24日に行われた。
グループAでは北海道コンサドーレ札幌がV・ファーレン長崎の敵地に乗り込み6－3の大勝を収め、開幕節から無敗を貫いた。横浜F・マリノスはホームで湘南ベルマーレを迎え、1－0で相手を下し、4節目にして初勝利を挙げた。
グループBでは3連勝スタートとなったベガルタ仙台がホームでサガン鳥栖と対戦。1－1で引き分け、連勝はストップするも札幌とともに開幕からの無敗は守り抜いた。FC東京はホームで柏レイソルに2－0の勝利を収めた。
グループCでは大分トリニータと名古屋グランパスが2－2で勝ち点を分ける形となった。一方セレッソ大阪はヴィッセル神戸を1－0で下した。
グループDではガンバ大阪がジュビロ磐田に4－1の大勝を収めた。清水エスパルスは松本山雅FCと2－2の引き分けに終わり、勝ち点を分けることとなった。
結果は以下のとおり。
■ルヴァンカップ第4節
▼グループA
V・ファーレン長崎 3－6 北海道コンサドーレ札幌
横浜F・マリノス 1－0 湘南ベルマーレ
▼グループB
ベガルタ仙台 1－1 サガン鳥栖
FC東京 2－0 柏レイソル
▼グループC
大分トリニータ 2－2 名古屋グランパス
セレッソ大阪 1－0 ヴィッセル神戸
▼グループD
ガンバ大阪 4－1 ジュビロ磐田
清水エスパルス 2－2 松本山雅FC
■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位 札幌（勝ち点8／得失点差＋6）
2位 横浜FM（勝ち点5／得失点差－1）
3位 長崎（勝ち点5／得失点差－2）
4位 湘南（勝ち点3／得失点差－3）
▼グループB
1位 仙台（勝ち点10／得失点差＋4）
2位 FC東京柏（勝ち点6／得失点差＋1）
3位 鳥栖（勝ち点4／得失点差－2）
4位 柏（勝ち点3／得失点差－3）
▼グループC
1位 C大阪神戸（勝ち点7／得失点差＋3）
2位 神戸（勝ち点5／得失点差＋1）
3位 名古屋（勝ち点5／得失点差－2）
4位 大分（勝ち点4／得失点差－2）
▼グループD
1位 G大阪（勝ち点7／得失点差＋3）
2位 磐田（勝ち点6／得失点差－1）
3位 清水（勝ち点5／得失点差0）
4位 松本（勝ち点4／得失点差－2）
■ルヴァンカップ第4節対戦カード（5月8日）
▼グループA
札幌 vs 横浜FM
湘南 vs 長崎
▼グループB
FC東京 vs 仙台
鳥栖 vs 柏
▼グループC
大分 vs 神戸
名古屋 vs C大阪
▼グループD
磐田 vs 松本
G大阪 vs 清水