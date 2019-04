Perfume コーチェラは「お客さんがいないと思ってた」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。アメリカの野外最大のフェス・Coachella(コーチェラ)の1週目に出演した報告と、ライブ直後の感想が届きました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」4月22日(月)放送分)かしゆか:私たちは、14日にアメリカの野外最大のフェス・Coachellaにとうとう立ちました。あ~ちゃん:雰囲気はジャパン(ROCK IN JAPAN FESTIVAL)みたいな感じよ。もっとでかくて、もっと露出の高いお客さんが山盛りいるみたいな(笑)。ほとんどが、水着にスケスケのオーガンジーみたいなのをまとった……。かしゆか:メッシュとかフリンジとか!あ~ちゃん:そうそう! でもブーツとか履いていて、ロス~って感じだったね。お客さんの興奮もすごかったね。かしゆか:すごかった!――Coachella 2019 Weekend 1 LIVE終演後の音声からかしゆか:終わりましたー!!あ~ちゃん:いろんなことありましたね。かしゆか:いや~、さすが。踏んでないステージに立つって、こういうハプニングあるよねっていうね。エキサイトしました。あ~ちゃん:でもなんか……正直、全然お客さんがいないと思ってたの。のっち:思ってた!かしゆか:もう、ガラガラだと思ってた!あ~ちゃん:マジの大ガラガラだと思ってて……。かしゆか:心強く持たなきゃ、と思ったよね!のっち:思った!あ~ちゃん:うん! そしたら、おったね~!のっち:満員で待ってくれてた!あ~ちゃん:話をしたら、ちゃんと伝わって。そこから、バーン! と盛り上がってくれたりして。かしゆか:すっごい盛り上がった。のっち:嬉しいね。かしゆか:通じたね。のっち:うん、伝わった。かしゆか:どんどんどんどん人も増えて、PA卓の後ろまで人が並んでてそこで肩車して見てたりとか。びっくりしたね。あ~ちゃん:あの屋根の奥ね。いっぱいおったね。のっち:嬉しかった。なんか、久々の気持ちだよ。日本だと、フェスに出ても絶対見に来てくれるって信じてステージに上がるけど。こんなにお客さんいなんじゃないか、って思ってステージに上がるのは、本当にここ何年かなかった。あ~ちゃん:いや、幸せじゃね~。のっち:幸せだね。(今までは)海外のツアーが、アウェイみたいな気持ちだったじゃん。日本に戻ってライブをすると、「帰ってきた、ホームだ、ただいま!」って思えていたんだけど。海外で、本当のアウェイを経験したことで、海外のツアーもホームになりそうな気がした。かしゆか:確かに(笑)。あったかく感じそうだね!あ~ちゃん:分かる~!のっち:はぁー。なんか、いろんなことを思った50分だったな。あ~ちゃん:まずは1週目、Coachellaお疲れ~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/