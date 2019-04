ゴスペラーズのライブBlu-ray / DVD「ゴスペラーズ坂ツアー2018~2019 “What The World Needs Now”」が6月19日にリリースされる。

このライブBlu-rayおよびDVDは、昨年7月から今年2月にかけて全国36都市40公演が行われたライブツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2018~2019 “What The World Needs Now”」より、昨年12月25日の東京・東京国際フォーラム ホールA公演の模様を完全収録した映像作品。アンコールを含めて全27曲が披露されたライブを追体験できる。

また今年メジャーデビュー25周年を迎えるゴスペラーズは、6月22、23日に東京国際フォーラム ホールAにて自身初のコラボレーションライブ「ゴスペラーズ 25th Anniversary “ゴスフェス”」を開催。両日にゴスペラーズ、佐藤善雄、TOKUが出演し、初日公演に加藤登紀子、岸谷香、妹尾武、藤井フミヤ、May J.、2日公演に夏川りみ、広末涼子、RHYMESTER、Little Glee Monsterがラインナップされている。

ゴスペラーズ「ゴスペラーズ坂ツアー2018~2019 “What The World Needs Now”」収録曲

01. W2N2

02. In This Room

03. パスワード

04. Sweetest Angel

05. Ashes

06. DON'T LEAVE ME NOW

07. DAWN~夜明け~

08. RIDIN' HIGH

09. 星屑の街

10. ひとり

11. Goodbye

12. 約束の季節

13. Seven Seas Journey

14. Hiding Place

15. NOTHING

16. Right by you

17. アンジュナ

18. for U

19. It's Alright ~君といるだけで~

20. Vol.

21. 太陽の5人

22. 1, 2, 3 for 5

23. 永遠(とわ)に

24. ヒカリ

<アンコール>

25. ラヴ・ノーツ

26. クリスマス・クワイア

27. epilogue

ゴスペラーズ 25th Anniversary “ゴスフェス”

2019年6月22日(土)東京都 東京国際フォーラム ホールA

<出演者>

ゴスペラーズ / 加藤登紀子 / 岸谷香 / 佐藤善雄 / 妹尾武 / TOKU / 藤井フミヤ / May J.



2019年6月23日(日)東京都 東京国際フォーラム ホールA

<出演者>

ゴスペラーズ / 佐藤善雄 / TOKU / 夏川りみ / 広末涼子 / RHYMESTER / Little Glee Monster / and more