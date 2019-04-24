ゴスペラーズのライブBlu-ray / DVD「ゴスペラーズ坂ツアー2018～2019 “What The World Needs Now”」が6月19日にリリースされる。
このライブBlu-rayおよびDVDは、昨年7月から今年2月にかけて全国36都市40公演が行われたライブツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2018～2019 “What The World Needs Now”」より、昨年12月25日の東京・東京国際フォーラム ホールA公演の模様を完全収録した映像作品。アンコールを含めて全27曲が披露されたライブを追体験できる。
また今年メジャーデビュー25周年を迎えるゴスペラーズは、6月22、23日に東京国際フォーラム ホールAにて自身初のコラボレーションライブ「ゴスペラーズ 25th Anniversary “ゴスフェス”」を開催。両日にゴスペラーズ、佐藤善雄、TOKUが出演し、初日公演に加藤登紀子、岸谷香、妹尾武、藤井フミヤ、May J.、2日公演に夏川りみ、広末涼子、RHYMESTER、Little Glee Monsterがラインナップされている。
ゴスペラーズ「ゴスペラーズ坂ツアー2018～2019 “What The World Needs Now”」収録曲
01. W2N2
02. In This Room
03. パスワード
04. Sweetest Angel
05. Ashes
06. DON'T LEAVE ME NOW
07. DAWN～夜明け～
08. RIDIN' HIGH
09. 星屑の街
10. ひとり
11. Goodbye
12. 約束の季節
13. Seven Seas Journey
14. Hiding Place
15. NOTHING
16. Right by you
17. アンジュナ
18. for U
19. It's Alright ～君といるだけで～
20. Vol.
21. 太陽の5人
22. 1, 2, 3 for 5
23. 永遠（とわ）に
24. ヒカリ
＜アンコール＞
25. ラヴ・ノーツ
26. クリスマス・クワイア
27. epilogue
ゴスペラーズ 25th Anniversary “ゴスフェス”
2019年6月22日（土）東京都 東京国際フォーラム ホールA
＜出演者＞
ゴスペラーズ / 加藤登紀子 / 岸谷香 / 佐藤善雄 / 妹尾武 / TOKU / 藤井フミヤ / May J.
2019年6月23日（日）東京都 東京国際フォーラム ホールA
＜出演者＞
ゴスペラーズ / 佐藤善雄 / TOKU / 夏川りみ / 広末涼子 / RHYMESTER / Little Glee Monster / and more