美空ひばりのトリビュートアルバム「美空ひばりトリビュート Respect HIBARI -30 years from 1989-」が、彼女の生誕日である5月29日にリリースされる。
美空の死後30年の節目に発表される本作には吉井和哉、松山千春、原由子、中西保志、倖田來未、INSPi、徳永英明、水谷豊、一青窈、NICO Touches the Walls、河村隆一が参加。「真赤な太陽」や「東京キッド」などをリスペクトの意を込めてカバーしている。
V.A.「美空ひばりトリビュート Respect HIBARI -30 years from 1989-」収録曲 / アーティスト
01. 真赤な太陽 / 吉井和哉
02. 東京キッド / 松山千春
03. 悲しき口笛 / 原由子
04. みだれ髪 / 中西保志
05. 歌は我が命 / 倖田來未
06. お祭りマンボ / INSPi
07. 悲しい酒 / 徳永英明
08. 川の流れのように / 水谷豊
09. リンゴ追分 / 一青窈
10. お嬢さんとこいさん / NICO Touches the Walls
11. 愛燦燦 / 河村隆一
12. 津軽のふるさと / 松山千春