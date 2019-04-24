美空ひばりのトリビュートアルバム「美空ひばりトリビュート Respect HIBARI -30 years from 1989-」が、彼女の生誕日である5月29日にリリースされる。

美空の死後30年の節目に発表される本作には吉井和哉、松山千春、原由子、中西保志、倖田來未、INSPi、徳永英明、水谷豊、一青窈、NICO Touches the Walls、河村隆一が参加。「真赤な太陽」や「東京キッド」などをリスペクトの意を込めてカバーしている。

V.A.「美空ひばりトリビュート Respect HIBARI -30 years from 1989-」収録曲 / アーティスト

01. 真赤な太陽 / 吉井和哉

02. 東京キッド / 松山千春

03. 悲しき口笛 / 原由子

04. みだれ髪 / 中西保志

05. 歌は我が命 / 倖田來未

06. お祭りマンボ / INSPi

07. 悲しい酒 / 徳永英明

08. 川の流れのように / 水谷豊

09. リンゴ追分 / 一青窈

10. お嬢さんとこいさん / NICO Touches the Walls

11. 愛燦燦 / 河村隆一

12. 津軽のふるさと / 松山千春