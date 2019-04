田我流が新曲MV「Changes」公開、四都市ツアー開催発表

田我流が本日4月24日にアルバム『Ride On Time』をリリースし、先行曲「Changes」のMVと甲府から始まる四都市ツアー「Ride On Time Tour」の開催を発表した。



「Changes」が収録されている『Ride On Time』は、田我流が原点回帰を図るべく新しいプロデューサーたちと制作した意欲作で、ソロでは三枚目のスタジオアルバム。田我流のプロデューサー名義Falcon a.k.a. Never Ending One Loopをはじめ、VaVa、KM、Automatic、Ace-up、DJ UPPERCUT、EVISBEATSがプロデューサーとして参加している他、C.O.S.A.とNTsKiがフィーチャーリングで、KILLER-BONGがスキットでそれぞれ参加している。



「Changes」のMVは、新たな環境に第一歩を踏み出そうとする青年を描いたムービー。主役をモデルで俳優の藤江琢磨が演じ、EVISBEATS feat. 田我流の「夢の続き」のMVの監督も努めた丸山雄大と、丸山とはJJJの「HPN ft. 5lack」など数々の作品でタッグを組んでいる芳賀陽平の2人がディレクターを努めている。







アルバム『Ride On Time』は本日4月24日に、CDや各配信サービスでリリース中。また、6月15日から地元の甲府から始まる4都市で「Ride On Time Tour」を開催予定。前売チケットは今週末4月27日から各プレイガイドで発売。





<ツアー情報>



田我流

「Ride On Time Tour」



2019年6月15日(土)甲府 Conviction

2019年6月21日(金) 福岡 Early Believers

2019年6月22日(土) 心斎橋 Sunhall

2019年7月7日(日)渋谷 WWW X

前売り: 3300円 (税込・入場時ドリンク代別途)



<アルバム情報>







田我流

ニューアルバム『Ride On Time』

発売日:2019年4月24日

価格:2300円(+tax)

=収録曲=

1. Wasuremono (Intro)

2. Hustle (Produced by Ace-up & Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)

3. Broiler (Produced by Automatic)

4. Vaporwave (Produced by Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)

5. Cola (Produced by VaVa)

6. Back In The Day 2 (Produced by Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)

7. Simple Man (Produced by DJ UPPERCUT)

8. Small Talk From KB (Skit) (Produced by Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)

9. Ride On Time (Produced by Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)

10. Hands Up (A Cappella)

11. Deep Soul (Produced by DJ UPPERCUT & Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)

12. Wave feat. C.O.S.A. (Produced by DJ UPPERCUT)

13. Sign (produced by Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)

14. Changes (Produced by EVISBEATS, Kazuhiko Maeda)

15. Anywhere feat. NTsKi (Produced by KM)

16. Takarabako (Outro) (Produced by Falcon a.k.a. Never Ending One Loop)



アルバム視聴リンク

https://ssm.lnk.to/rideontime