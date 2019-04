半世紀をポルシェ356と生きてきた男のストーリー

オクタンの寄稿者であるデルウィン・マレットは、1969年からポルシェ356スピードスターに乗り続けている。彼は当時、これを300ポンド(当時の貨幣価値で約60万円)で購入したという。



私が初めてポルシェ・スピードスターを購入した1969年には、たくさんの事が起きた。人類は月に到達し、上流階級はウッドストックに向かい、ボーイング747ジャンボジェットが処女飛行した。



そして、私は1969年に手に入れたスピードスターをまだ所有している。それから数年後には2台目のポルシェ・スピードスターも加わった。



アートスクールでグラフィックデザインを4年間学んだ私は、モダニズムと1930年台の流線型に傾倒していった。そのころ私が虜になった映画に『Shell History of Motor Sport』があった。メルセデスとアウトウニオンの壮大な争いを記録したエピソード集"Battle of the Titans(巨人達の戦い)" には感銘を受けた。



アウトウニオンに憧れた私がポルシェ356に惹かれて行くのは当然のことであった。1967年に偶然手にしたアメリカの雑誌『Car and Driver』誌に掲載された"バスタブとの情事"という記事で、ゴージャスなブラックの、少々派手に決めたスピードスターを見た。この憧れには抵抗できず、どうしても欲しくなった。



当時、ポルシェはまだ一般的ではなく、英国では右ハンドルの356が10年で1000台にも満たない台数しか売れていなかった。私の住まいはアイルワース(西ロンドン)の著名な輸入車ディーラーのA・フレーザーナッシュ(AFN)の近くだったので、普通の人よりもポルシェを見る機会は多かったが、それでもスピードスターを見ることはなかった(AFNはそれをたった4台しか販売していなかった)。



その直後、『Exchange & Mart(E&M)』誌に、『Car and Driver』誌に掲載された車と瓜二つのスピードスターの売り物が載った。だが左ハンドルなので見送り、次の週には右ハンドル車が掲載されたが、これは遠隔地なので断念。数週間後に3台目の売り物に巡り会ったが、これも左ハンドルなのでパスした。







だが、それ以降、E&M誌にも市場にもスピードスターは2度と現れなくなり、私はどうやらそれがかなりレアだったかもしれないと気づいた。選り好みしなければよかったが、もはや後の祭りで、ポルシェが欲しくてたまらなかった私は356Aクーペに屈した。だが、私の高揚感は家までドライブして帰る頃にはもう消えていた。



そしてすぐに壊れた。不運は最悪のタイミングでやって来るもので、私がクーペの所有者になったその瞬間、別のスピードスターが売りに出た。余分な金がなかった私は、親友にそれを買うよう説得し、彼がいつか売る時には、彼が買った値段で私が引き取るという約束をした。我々の時代は、珍しいモデルでも錆びた車の価格は上昇せずに下落していたから、これはいい取引になった。







そして1969年に、私は彼から305ポンドで"当時物" のアルミ製ハードトップと一緒にスピードスターを購入した。私は大喜びで乗り回し、リビエラの太陽を求める旅にも出た。レイバンのサングラスとリネンはためくヘルメットできめ、アクセル全開で私は少年に戻った。



もちろんスピードスターは毎日の足となり、雨の日も雪の日も、たまの晴れた日も走らせた。憂鬱な英国の冬を何度か経験した後は、AFN社でたった4台しか売れなかった理由がよく分かった。悪化するスカットルシェイクや金属疲労の兆候をあえて無視して、私は避けられないことが起きるまで頑張った。



ついに錆びによって鋼板が危機的になり、マウントを失ったシートは傾き始め、シートランナーが路面に接する状態にまで陥った。



2台目のスピードスターは、偶然、チズウィック(西ロンドン)の裏道でみすぼらしい姿を晒しているのを見つけた。フランスのナンバープレートと左ハンドルに対する嫌悪感はなんとか堪え、300ポンドで私のものとなった。もともと1台目と2台目を解体して"にこいち" で3台目を造るつもりだったが、驚いたことに、2台目は錆びていなかった。この車は、初期にハリウッドの伝説的女優、グロリア・スワンソンがニースで使っていたため、走行距離が少なく、暑い日差しの中でシャシーは傷んでいなかった。



しかし、その後のパリの駐車習慣によってエクステリアが傷み、みすぼらしくなっていたのだ。板金修理と再塗装し、赤いレザーでトリムを張り直すとゴージャスな車になった。それは今でも変わらない。



1台目のスピードスターはHSCC(ヒストリック・スポーツカー・クラブ)のレースにも出場した。1970年代初頭にはスプリットウィンドウの356には誰も見向きもせず、売却することはほぼ不可能だった。また、誰も古いポルシェを修理しようとはせず、輸入元のAFN社でさえ356の溶接修理に関わることを拒否した。とにかく複雑過ぎたのだ。ボディパネルも稀に手に入る程度となった。フロアパネルは入手不可だったが、私は工場が持っていた最後のフロントクリップを購入した。これはノーズ全体と両フロントフェンダーが溶接で一体化されたもので、巨大な箱に入って届けられた。



HSCCレースでは、その当時の(短期間のみだが)一般的なロード・スポーツのカテゴリーに入った。シルバーストーンとドニントンで2〜3シーズン走り回った後、私はこのレースのコツをつかんだと思い込み、ブランズ・ハッチではクリアーウェイズを抜ける際にスタンダードではないライン取りをした。そこで分かったのは、356のハンドリングについて今まで聞いてきたことがすべて本当だという事実だ。スローイン、ファストアウトでなければならない。







1960年代後半から70年代初頭にかけても、356はほとんどの普通の車よりもパフォーマンスが優れているか、引けを取らなかった。先頭を独走するのは簡単だったが、徐々に、否応なく他車の進歩に取って代わられることとなった。最近では、356に乗ったあなたが命懸けで追い越し車線に入っても、すぐに白いバンの男が迫ってくるだろう。







私が356に魅力を感じるのは、それが第二次大戦により発売が遅れた1930年代のストリームライナーそのものだからだ。フォルクスワーゲンタイプ64の1939年ベルリン・ローマ・レースカーは、356のプロトタイプだ。第二次大戦を除けば、開発に3〜4年しかかかっていないことになる。2台のスピードスターの後、私は初期のスプリットウィンドウの356を購入し、ベルリン・ローマ・レースカーや1951年と52年の最初のル・マン356からインスピレーションを得て、ストリームライナーの自作を始めた。これがイギリスで初めてのアウトローなポルシェだったと思う。その当時は、スプリットウィンドウの車は356Aと比べると荒削りだと思われたし、誰も興味を持たず、人に譲るのはほぼ不可能だったので改造ができた。ところが、現在では、その希少性からよく整備されたものなら20万ポンド(約3500万円)は下らない。



私が最初のポルシェを購入した頃でも、一般の人々はポルシェとは高性能なVWビートルだと思い込んでおり、ほとんどの人はスピードスターが何なのかを知らなかった。私の車は、赤いボディに黄色のホイールを履いていたから、子ども達には人気だった。実際それはノディ(1950年代イギリスの絵本のキャラクター)の車の様だった。彼らの親達がこれをVWカルマン・ギアと勘違いするのはまだ許せたが、その後、彼らが「これっていわゆるレプリカでしょ」と声高にいい出したのには参った。



50年も"2個のバスタブ" の中から世界の流れを見てきた私の顔には皺ができた。私の赤いスピードスターは、私とともに年を取り、私よりもやつれて見える。もう片方は、工場出荷時そのままとはいえないが、今でも1957年に最初のオーナーが満足したのと同様の喜びを感じさせてくれる。今ではそのリアエンドには120頭の馬(もっと多いかもしれない)が入っているが。