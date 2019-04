DAOKO × 小林武史による「Find my Tokyo.」CMソング「ドラマ」配信リリース

東京メトロCM「Find my Tokyo.」シリーズのCMタイアップソングの新曲『ドラマ』 がデジタルシングルとして本日4月24日にリリースされた。



本楽曲は、アーティスト名をDAOKO ✕ 小林武史としてのリリース。DAOKOと小林武史のタッグは、昨年小林武史がプロデュースした「終わらない世界で」以来となり、今回はコラボレーションとしての発売となる。



DAOKOは、昨年末『第69回 NHK紅白歌合戦』に初出場。本年2月より、Beats by Dr. Dre 「ワタシたちが、新色。」CMに出演し、今回、東京メトロCM「Find my Tokyo.」シリーズのCMタイアップソングにも起用されている。











<リリース情報>







DAOKO ✕ 小林武史

『ドラマ』

配信日時:2019年4月24日(水)0時

各音楽配信サイトにてダウンロード販売、サブスクリプション開始。



iTunes Store:https://itunes.apple.com/jp/album/1459075578?l=ja&ls=1&app=itunes

Apple Music:https://itunes.apple.com/jp/album/1459075578?l=ja&ls=1

Spotify:http://open.spotify.com/album/1fjsJWy1fQLbB1fsiBFHyX



公式サイト: http://daoko.jp