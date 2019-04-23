荒木飛呂彦原作によるTVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のオーディオコメンタリー版が、4月29日18時よりAbemaTVにて一挙放送される。

このたびの一挙放送では、1月に放送された1話から13話までのオーディオコメンタリー版の再放送に加え、新規に音声を収録した14話から21話を初放送。ジョルノ・ジョバァーナ役の小野賢章とブローノ・ブチャラティ役の中村悠一、レオーネ・アバッキオ役の諏訪部順一とミスタ役の鳥海浩輔ら“ブチャラティチーム”のキャスト陣や、“暗殺者チーム”よりプロシュート役の鈴木達央とペッシ役の木村昴、スタッフらが作品の魅力を語る。また5月2日から5日にかけて「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」1話から28話の通常版も一挙放送される。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」振り返りオーディオコメンタリー版一挙放送

第1話～第7話（特別再放送）

配信日時：2019年4月29日（月・祝）18:00～

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/BGp3LnaE1qtYqD



オーディオコメンタリー出演者

第1話：小野賢章×中村悠一

第2話：小野賢章×中村悠一

第3話：木村泰大監督×笠間寿高（アニメーションプロデューサー）

第4話：木村泰大監督×笠間寿高（アニメーションプロデューサー）

第5話：大森啓幸（プロデューサー）×津田尚克総監督

第6話：諏訪部順一×鳥海浩輔

第7話：大森啓幸プロデューサー×Coda

第8話～第13話（特別再放送）

配信日時：2019年4月30日（火・祝）18:00～

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CT3smFnYfnk8a3



オーディオコメンタリー出演者

第8話：諏訪部順一×鳥海浩輔

第9話：小野賢章×千本木彩花

第10話：笠間寿高（アニメーションプロデューサー）×高橋秀弥監督

第11話：山下大輝×榎木淳弥

第12話：小野賢章×榎木淳弥

第13話：小野賢章×榎木淳弥

第14話～第21話

配信日時：2019年5月1日（水・祝）18:00～

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CT3snARcCb6ZXm



オーディオコメンタリー出演者

第14話：笠間寿高（アニメーションプロデューサー）×白川大樹（キャスティング協力）

第15話：鈴木達央×木村昴

第16話：鈴木達央×木村昴

第17話：笠間寿高（アニメーションプロデューサー）×白川大樹（キャスティング協力）

第18話：小野賢章×鳥海浩輔

第19話：小野賢章×鳥海浩輔

第20話：中村悠一×千本木彩花

第21話：中村悠一×千本木彩花

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」通常版一挙放送

第1話～第7話

放送日時：2019年5月2日（木・祝）18:00～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/BGp3M5VjiZizGF

第8話～第14話

放送日時：2019年5月3日（金・祝）18:00～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CT3skLmazcB3Ef

第15話～第21話

放送日時：2019年5月4日（土・祝）18:00～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/Co4RuAjMp73PXD

第22話～第28話

放送日時：2019年5月5日（日・祝）20:30～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BGp3LUyReZduuh

(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会