Superfly、ニューシングル「Ambitious」のジャケ写＆最新ビジュアルを公開

Superflyが、6月12日にリリースするニューシングル「Ambitious」のジャケット写真と最新ビジュアルを公開した。



パントマイマーたちが満員電車の通勤風景を模したパフォーマンスをする中、悠然と立つSuperflyが印象的なジャケット写真は、現代社会へのシニカルなメッセージが込められた楽曲のテーマが表現されている。



CDに収録されるのは、毎週火曜よる10時から放送中のTBS系火曜ドラマ『わたし、定時で帰ります。』の主題歌となる表題曲「Ambitious」と、映画『プロメア』のW主題歌「覚醒」「氷に閉じこめて」の3曲。初回限定盤にはこれまで出演した夏フェスの映像10曲を収録したフェスベスト集が付属するとのこと。







なお、Superflyは9年ぶりに「FUJI ROCK FESTIVAL」へ出演することも決定している。





<リリース情報>







Superfly

「Ambitious」

発売日:2019年6月12日(水)

・通常盤 (CD) ¥1,200(税抜) WPCL-13049

・初回限定盤DVD (CD+DVD) ¥2,300(税抜) WPZL-31609/10

・初回限定盤Blu-ray (CD+Blu-ray) ¥2,800(税抜) WPZL-31611/2



●CD収録曲(全形態共通)

1.Ambitious

(TBS系 火曜ドラマ「わたし、定時で帰ります。」主題歌)

2.覚醒

(映画「プロメア」主題歌)

3.氷に閉じこめて

(映画「プロメア」エンディング主題歌)



●初回限定盤付属映像収録曲(DVD/ Blu-ray)

The Greatest Rock Festival Performances

1. Hi-Five (rockinon presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2009)

2. 恋する瞳は美しい (FUJI ROCK FESTIVAL10)

3. Dancing On The Fire (FUJI ROCK FESTIVAL10)

4. Free Planet (GIRL ROCK FACTORY 01)

5. スローバラード / ”the day” & Soul Sister ”SHIHO” (RISING SUN ROCK FESTIVAL 2012 in EZO)

6. Wildflower (SPACE SHOWER TV 25TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2014)

7. タマシイレボリューション (rockinon presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

8. Beautiful (SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2018)

9. Fall (SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2018)

10. Alright!! (tv asahi DREAM FESTIVAL 2018)