歌手のMISIAさんが28日に日本武道館(東京都千代田区)で開催するライブ「MISIA 平成武道館 LIFE IS GOING ON AND ON」の模様が、WOWOWで独占生中継される。日本武道館でのライブは26~28日の3日間開催。5月1日に改元されるため、MISIAさんにとって平成最後のライブとなる。

5月14日には、MISIAさんがシークレットゲストとして登場した復興支援ライブ「The Unforgettable Days at チームスマイル・豊洲PIT」の模様が再放送される。同ライブでMISIAさんは、ガールズバンド「プリンセス プリンセス」のボーカルを担当した岸谷香さんのピアノの伴奏に合わせて、同バンドの楽曲「ジュリアン」を披露した。

番組「生中継!MISIA 平成武道館 LIFE IS GOING ON AND ON」は28日午後6時15分からWOWOWライブで放送。番組「The Unforgettable Days at チームスマイル・豊洲PIT ~大黒摩季・奥田民生・岸谷香・水谷千重子~」は5月14日の午後8時45分にWOWOWライブで放送。