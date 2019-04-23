峰倉かずや「最遊記」シリーズを原作とするミュージカル「最遊記歌劇伝－Darkness－」の第2弾キャラクタービジュアルが公開された。

このたび法月康平扮するヘイゼル＝グロース、成松慶彦扮するガト、うじすけ扮するフィルバート＝グロース、三上俊扮する光明三蔵、唐橋充扮する烏哭三蔵のビジュアルがお目見え。なお、追加公演のチケット抽選販売の申し込みは、明日4月24日23時59分まで受付中。

6月6日から14日にかけて東京・ヒューリックホール東京で上演される「最遊記歌劇伝－Darkness－」では、天竺を目指す三蔵一行の前に、死者を甦らせる術を持つ異国の司教・ヘイゼルとその従者・ガトが現れるエピソードを展開。また「最遊記歌劇伝－Oasis－」は、2020年早春に上演される。

ミュージカル「最遊記歌劇伝－Darkness－」

日程：2019年6月6日（木）～14日（金）

劇場：東京・ヒューリックホール東京

スタッフ

原作：峰倉かずや「最遊記」「最遊記RELOAD」（一迅社刊）

脚本・演出：三浦香

主催：最遊記歌劇伝旅社（CLIE・フロンティアワークス）

キャスト

玄奘三蔵：鈴木拡樹

孫悟空：椎名鯛造

沙悟浄：鮎川太陽

猪八戒：さいねい龍二

ヘイゼル＝グロース：法月康平

ガト：成松慶彦

フィルバート＝グロース：うじすけ

光明三蔵：三上俊

烏哭三蔵：唐橋充

アンサンブル：河城英之介・川口空汰（Wキャスト）、坪内悟、山下潤、中西奨、森田龍、是澤洋文、菅山望、轟大輝、小島飛鳥、竹本太朗、森川大輝、深澤悠斗

(c)峰倉かずや・一迅社/最遊記歌劇伝旅社 2019