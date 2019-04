「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」劇場編集版の新たな入場者特典が発表された。

TVアニメのオンエアに先がけて、3話ごとにまとめた全4章の劇場編集版が順次公開されている「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」。このたび第4章「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown」の公開に合わせ、新たな入場者特典として「大ヒット御礼!フィルム風クリアしおり」の配布が決定した。クリアしおりは太刀花ユキノジョウや香賀美タイガのプリズムショー、Over The Rainbowや池袋エィスの登場場面など、TVアニメ版の第1話から第6話にあたる第1章・第2章から名シーンをピックアップした全48種。5月4日より、第1章から第4章まですべての入場者にランダムで1枚プレゼントされる。特典はなくなり次第終了となるので注意しよう。

また最終章となる第4章の最速上映も決定。東京・新宿バルト9ほか、全国14劇場で5月3日24時より上映される。最速上映の開催劇場は公式サイトで確認を。

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」

TVアニメ放送情報

テレビ東京、テレビ愛知:毎週月曜日25:35~放送中

テレビ大阪:毎週月曜日26:05~放送中

BSテレ東:毎週水曜日24:30~放送中

劇場編集版

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown

2019年5月4日(土)公開

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会