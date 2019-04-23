LOW IQ 01が明日4月24日にリリースするニューアルバム「TWENTY ONE」より、「Thorn In My Side」のミュージックビデオがYouTubeにて公開された。
このミュージックビデオにはLOW IQ 01のソロ活動20周年を祝うべく、彼と縁の深いアーティストや著名人たちが登場。MVの中では10-FEET、G-FREAK FACTORY、The Birthday、田村亮（ロンドンブーツ1号2号）、棚橋弘至、井浦新、BRAHMANといった豪華な面々が“01ポーズ”を決めている。
またソロ20周年記念イベントが、11月30日に東京・新木場STUDIO COASTで行われることが決定した。ファンはスケジュールを空けつつ詳細を待とう。
LOW IQ 01「Thorn In My Side」ミュージックビデオ出演者
10-FEET / G-FREAK FACTORY / トーキョータナカ（MAN WITH A MISSION） / サンボマスター / THE BAWDIES / ストレイテナー / ACIDMAN / Nothing's Carved In Stone / PUFFY / The Birthday / 上江洌清作（MONGOL800） / KO（SLANG） / GARLICBOYS / HUSKING BEE / YOH（新日本プロレス） / 八重樫東（プロボクサー） / Mobstylesクルー / GARNIクルー / 田村亮（ロンドンブーツ1号2号） / ジャッキーちゃん / 善し（COWCOW） / 棚橋弘至（新日本プロレス） / 細美武士（ELLEGARDEN、the HIATUS、the LOW-ATUS、MONOEYES） / ASPARAGUS / FRONTIER BACKYARD / NARI（SCAFULL KING） / CHABE（CUBISMO GRAFICO、LEARNERS） / 白川貴善（BACK DROP BOMB、Noshow、AA=） / 井浦新 / BRAHMAN
LOW IQ 01 20周年記念イベント
2019年11月30日（土）東京都 新木場STUDIO COAST