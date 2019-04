LOW IQ 01が明日4月24日にリリースするニューアルバム「TWENTY ONE」より、「Thorn In My Side」のミュージックビデオがYouTubeにて公開された。

このミュージックビデオにはLOW IQ 01のソロ活動20周年を祝うべく、彼と縁の深いアーティストや著名人たちが登場。MVの中では10-FEET、G-FREAK FACTORY、The Birthday、田村亮(ロンドンブーツ1号2号)、棚橋弘至、井浦新、BRAHMANといった豪華な面々が“01ポーズ”を決めている。

またソロ20周年記念イベントが、11月30日に東京・新木場STUDIO COASTで行われることが決定した。ファンはスケジュールを空けつつ詳細を待とう。

LOW IQ 01「Thorn In My Side」ミュージックビデオ出演者

10-FEET / G-FREAK FACTORY / トーキョータナカ(MAN WITH A MISSION) / サンボマスター / THE BAWDIES / ストレイテナー / ACIDMAN / Nothing's Carved In Stone / PUFFY / The Birthday / 上江洌清作(MONGOL800) / KO(SLANG) / GARLICBOYS / HUSKING BEE / YOH(新日本プロレス) / 八重樫東(プロボクサー) / Mobstylesクルー / GARNIクルー / 田村亮(ロンドンブーツ1号2号) / ジャッキーちゃん / 善し(COWCOW) / 棚橋弘至(新日本プロレス) / 細美武士(ELLEGARDEN、the HIATUS、the LOW-ATUS、MONOEYES) / ASPARAGUS / FRONTIER BACKYARD / NARI(SCAFULL KING) / CHABE(CUBISMO GRAFICO、LEARNERS) / 白川貴善(BACK DROP BOMB、Noshow、AA=) / 井浦新 / BRAHMAN

LOW IQ 01 20周年記念イベント

2019年11月30日(土)東京都 新木場STUDIO COAST