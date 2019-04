2019年5月3~6日に埼玉・さいたまスーパーアリーナでロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2019」が開催される。このうち最終日6日の大トリを務める東京スカパラダイスオーケストラのステージへ参加するゲストボーカリストが発表された。

今回発表されたゲストはキュウソネコカミ、MAH(SiM)、TAKUMA(10-FEET)、猪狩秀平、YUJI、満、かなす、イイカワケン(HEY-SMITH)、GEN(04 Limited Sazabys)。一夜限りの豪華共演を繰り広げる。

また3日から6日には会場内にて、Fenderと「VIVA LA ROCK」のコラボレーション企画の開催も決定した。この企画ではFenderに縁の深いアーティストによるトークショーが行われ、3日はKEYTALKの寺中友将と首藤義勝、5月4日は亀田誠治とOfficial髭男dismの小笹大輔と楢崎誠、5月5日はthe telephonesの石毛輝と長島涼平、6日はリーガルリリーのたかはしほのかが出演する。

さらに3日のBLUE ENCOUNTのライブでは、6月5日リリースのミニアルバム「SICK(S)」の収録曲「ハウリングダイバー」のミュージックビデオ撮影が行われる。詳細はBLUE ENCOUNTの公式サイトにて確認を。

VIVA LA ROCK 2019

2019年5月3日(金・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

ACIDMAN / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / go!go!vanillas / Saucy Dog / 崎山蒼志 / SUPER BEAVER / ライブキッズあるある中の人 / Tempalay / Nulbarich / ニトロデイ / ネクライトーキー / BURNOUT SYNDROMES / BIGMAMA / 藤井風 / BRADIO / BLUE ENCOUNT / フレデリック / Base Ball Bear / PELICAN FANCLUB / Bentham / ヤバイTシャツ屋さん / ユアネス / LAMP IN TERREN



2019年5月4日(土・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

青木慶則 / 赤い公園 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / OGRE YOU ASSHOLE / Awesome City Club / Official髭男dism / King Gnu / Creepy Nuts / ゲスの極み乙女。 / Ghost like girlfriend / Suchmos / SKY-HI / スガシカオ / 竹原ピストル / 田島貴男(ORIGINAL LOVE) / THE CHARM PARK / CHAI / DJピエール中野 / TENDRE / TENDOUJI / never young beach / PUNPEE / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS / FIVE NEW OLD / YAJICO GIRL



VIVA LA J-ROCK ANTHEMS

亀田誠治(B) / 加藤隆志(G / 東京スカパラダイスオーケストラ) / 津野米咲(G / 赤い公園) / ピエール中野(Dr / 凛として時雨)

ゲストボーカル:大木伸夫(ACIDMAN) / 田島貴男(ORIGINAL LOVE) / 常田大希(King Gnu) / 井口理(King Gnu) / 牧達弥(go!go!vanillas) / マナ(CHAI) / カナ(CHAI) / 三原健司(フレデリック)



2019年5月5日(日・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

愛笑む / 秋山黄色 / UVERworld / 大森靖子 / 折坂悠太(合奏) / KANA-BOON / クリープハイプ / SHISHAMO / 神聖かまってちゃん / ズーカラデル / w.o.d. / DJダイノジ / teto / the telephones / Nothing's Carved In Stone / NICO Touches the Walls / パノラマパナマタウン / ハルカミライ / Hump Back / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン2号店 / 眉村ちあき / UNISON SQUARE GARDEN / yonige



2019年5月6日(月・振休)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

打首獄門同好会 / ENTH / オメでたい頭でなにより / キュウソネコカミ / Getting Better:片平実 / G-FREAK FACTORY / SiM / SHADOWS / 四星球 / SCOOBIE DO / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOTALFAT / Track's / Halo at 四畳半 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / HEY-SMITH / The BONEZ / 眩暈SIREN / ヤングオオハラ / LUNKHEAD / リーガルリリー / ROTTENGRAFFTY