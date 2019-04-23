ロックバンド「UVERworld」が昨年末に横浜アリーナ（横浜市港北区）で開催した「UVERworld ARENA TOUR 2018 TAKUYA∞生誕祭 男祭り」の模様が、WOWOWで30日に放送される。放送に先駆けて、ライブダイジェスト映像がWOWOW番組サイトで公開されることが23日、わかった。
ライブダイジェスト映像では、“男祭り”でしか演奏しなかった「7th Trigger」や「GOLD」、ファン同士が肩を組んで歌い会場が一体となった「MONDO PIECE」、「WE ARE GO」「PRAYING RUN」の5曲を公開。
「UVERworld ARENA TOUR 2018.12.21 TAKUYA∞生誕祭 ～男祭り at 横浜アリーナ～」は、30日午後9時からWOWOWライブで放送。なお、5月15日には、「UVERworld ARENA TOUR 2018.12.21 TAKUYA∞生誕祭 ～女祭り at 日本武道館～」が午後8時半から再放送。「UVERworld ARENA TOUR 2016 TAKUYA∞生誕祭」が同日午後5時15分、「UVERworld TYCOON TOUR 2017 TAKUYA∞生誕祭」が同日午後7時から再放送される。