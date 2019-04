KOHHの新曲「I Think Im Falling」のMVのフルバージョンが本日Official YouTubeにて公開された。



今年2月に約2年半ぶりとなるアルバム『Untitled』をサプライズ・リリースしたばかりのKOHH。今回のMVは、モンスターエナジーの新商品「モンスター パイプラインパンチ」とのコラボ映像で、今月8日にショートバージョンが公開されていたが、本日商品の発売に合わせてフルバージョンが遂に公開となった。



映像は、南国の日差しの下でゆったりとした時間を過ごすKOHHの姿がどこか幻想的に描かれている。また、モデル・DJの水原佑果も出演し、作品に色を添えている。







メロウでやわらかなトラックに乗せて、淡い恋心を歌った「I Think Im Falling」は、ゆったりとした雰囲気の心地よい曲になっており、合わせて「I Think Im Falling」の楽曲の配信も本日よりスタートしている。





<配信情報>



KOHH

「I Think Im Falling」







本日より配信スタート

配信URL:https://nippon-columbia.lnk.to/udMOH





KOHHオフィシャルホームページ:http://やばいっす.com