BABYMETAL、アメリカで初のアリーナ公演決定

BABYMETALが、2019年10月11日にアメリカ・ロサンゼルスの The Forum でワンマンライブを開催する。



会場となるThe Forumは、アメリカでは「東のマディソン・スクエア・ガーデン、西のフォーラム」とも呼ばれ、数々のアーティストが伝説を残した歴史あるアリーナ会場。



2016年4月にはセカンドアルバム『METAL RESISTANCE』をリリースした翌日に、イギリス・ウェンブリーアリーナで日本人アーティストとしては初めてのワンマンライブを行ったが、今回海外でのアリーナショーとしては2回目、アメリカでは初のアリーナショーとなる。



先日、2019年内にニューアルバムリリースのアナウンスがあったばかりで期待も高まる中、初めてのアメリカでのアリーナショーとなるThe Forum公演も決まったBABYMETALの新しい動きに注目が集まる。



また、5月10日には新曲「Elevator Girl」がアルバムに先駆けてデジタルリリースされることも決定している。





〈ライブ情報〉



LIVE AT THE FORUM

2019年10月11日(金)The Forum / アメリカ・ロサンゼルス



BABYMETAL プレセール : 4月23日午前10時(現地時間)

https://www.ticketmaster.com/event/09005689F60060B1



一般発売 : 4月26日午前10時(現地時間)

https://www.ticketmaster.com/event/09005689F60060B1



LIVE AT THE FORUM(ロサンゼルス)公演JTBオフィシャルツアー

2019年10月10日(木) ~ 2019年10月14日(月)

2019年10月11日(金) ~ 2019年10月15日(火)

参加者全員にBABYMETALオフィシャルツアー限定グッズプレゼント!

URL: https://jtb-entertainment.net/tour/2019/babymetal/



BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -

2019年6月28日(金)、29日(土)神奈川・横浜アリーナ



BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -

2019年7月6日(土)、7日(日)愛知・ポートメッセなごや



〈リリース情報〉

BABYMETAL「Elevator Girl」

2019年5月10日(金) 全世界同時デジタル配信

https://tf.lnk.to/ElevatorGirl



BABYMETAL Official Web Site

http://www.babymetal.com