人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の挿入歌とテレビアニメ版エンディングテーマを収録した「マイソングシングル」シリーズが11枚連続で発売されることが23日、明らかになった。

シングルには、劇中のプリズムショーを飾る挿入歌と第2話以降、毎週変わるエンディングテーマを収録。エンディングテーマは全て音楽ユニット「TRF」のカバーとなる。6月26日発売される第1弾は、斉藤壮馬さんが演じる太刀花ユキノジョウが歌う「寒い夜だから…」と劇中歌「百花繚乱」が収録される。

7月10日には十王院カケル、高田馬場ジョージ、鷹梁ミナト、7月24日には西園寺レオ、涼野ユウ、大和アレクサンダー、8月7日には如月ルヰ、一条シン、ユニット曲(仮)のシングルがそれぞれ発売される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版が放送中で、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。