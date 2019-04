J-WAVEが主催するライブイベント「J-WAVE LIVE 20th ANNIVERSARY EDITION」が、7月13~15日に神奈川・横浜アリーナで行われる。

今年で20回目の開催となる「J-WAVE LIVE」。7月14日公演では大橋トリオがバンドマスターを務め、AI、KREVA、JUJU、Little Glee Monsterといったアーティストたちを迎えてコラボステージを繰り広げる。7月15日公演にはあいみょん、SHISHAMO、Nulbarich、秦基博の出演が決定。初日7月13日公演の出演者は追ってアナウンスされる。

J-WAVEの無料インターネット会員サービス・J-meでは、4月24日23:59までチケットの先行予約を受け付ける。

J-WAVE LIVE 20th ANNIVERSARY EDITION

2019年7月13日(土)神奈川県 横浜アリーナ



2019年7月14日(日)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

AI / KREVA / JUJU / Little Glee Monster / 大橋トリオ / and more



2019年7月15日(月・祝)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

あいみょん / SHISHAMO / Nulbarich / 秦基博 / and more