人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版第2話「太刀花ユキノジョウ いざ、参る!」が、テレビ東京ほかで22日深夜から順次、放送される。

太刀花ユキノジョウはいつものように歌舞伎のけいこをしていた。けいこの様子を見ていた父・菊右衛門は厳しい言葉を投げつけ、ユキノジョウに「プリズムショーをやめろ」と言う。一方、一条シンは寮でユキノジョウの帰りを待ちながら、プリズムキングカップの時、なぜ、ユキノジョウは自分に出場権を譲ってくれたのか……と考えていた。ユキノジョウの葛藤、少年時代も描かれる。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。