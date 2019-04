明治安田生命J1リーグ第8節が19日から20日にかけて各地で行われた。

前節終了時点で首位に立っていたサンフレッチェ広島は、2位につけていたFC東京との“首位攻防戦”に臨んだ。前半は両者譲らぬ展開となりスコアレスで折り返すと、71分にディエゴ・オリヴェイラが強烈なシュートを叩き込み、FC東京が先手を取った。反撃に出たい広島は後半アディショナルタイム、渡大生がボレーシュートを放つも、ポストに直撃しゴールとはならず。試合はこのまま終了し、直接対決を制したFC東京が首位に浮上した。

フアン・マヌエル・リージョ監督退任後初の公式戦に臨むヴィッセル神戸は、浦和レッズと敵地で対戦した。試合が動いたのは10分。興梠慎三がペナルティエリア内で倒され、浦和にPKが与えられる。このPKを倒された興梠自身が落ち着いて沈め、浦和が先制した。その後は神戸が試合の主導権を握るも、最後まで同点ゴールは奪えず。神戸は吉田孝行新監督の初陣を勝利で飾ることができなかった。

ホームにジュビロ磐田を迎えた名古屋グランパスは、ジョーの得点を守りきり、リーグ戦3試合ぶりの勝利を掴んだ。スタートダッシュに失敗した昨年の覇者・川崎フロンターレは湘南ベルマーレを2-0で下している。

今節の結果は以下の通り。

■J1第8節全結果

川崎フロンターレ 2-0 湘南ベルマーレ

サンフレッチェ広島 0-1 FC東京

北海道コンサドーレ札幌 3-0 横浜F・マリノス

浦和レッズ 1-0 ヴィッセル神戸

松本山雅FC 1-0 サガン鳥栖

名古屋グランパス 1-0 ジュビロ磐田

鹿島アントラーズ 1-0 ベガルタ仙台

清水エスパルス 1-0 セレッソ大阪

ガンバ大阪 1-1 大分トリニータ

■J1順位表

1位 FC東京(勝ち点20/得失点差+8)

2位 広島(勝ち点17/得失点差+7)

3位 名古屋(勝ち点16/得失点差+10)

4位 大分(勝ち点16/得失点差+5)

5位 鹿島(勝ち点14/得失点差+2)

6位 浦和(勝ち点14/得失点差-1)

7位 川崎(勝ち点13/得失点差+4)

8位 札幌(勝ち点12/得失点差0)

9位 横浜FM(勝ち点12/得失点差0)

10位 松本(勝ち点11/得失点差-1)

11位 神戸(勝ち点10/得失点差-1)

12位 湘南(勝ち点10/得失点差-1)

13位 清水(勝ち点8/得失点差-6)

14位 C大阪(勝ち点7/得失点差-3)

15位 G大阪(勝ち点7/得失点差-4)

16位 磐田(勝ち点6/得失点差-2)

17位 仙台(勝ち点4/得失点差-6)

18位 鳥栖(勝ち点4/得失点差-11)

■J1第9節対戦カード(4月27日~28日)

▼27日

14:00 C大阪 vs 大分

▼28日

13:00 仙台 vs G大阪

13:00 横浜FM vs 鹿島

14:00 FC東京 vs 松本

14:00 神戸 vs 川崎

14:00 鳥栖 vs 湘南

15:00 磐田 vs 札幌

15:00 名古屋 vs 広島

16:00 清水 vs 浦和