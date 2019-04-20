明治安田生命J1リーグ第8節が20日に行われ、名古屋グランパスとジュビロ磐田が対戦した。

前半は両者ともにチャンスを作るが得点には繋がらず。スコアレスで前半を終えて試合を折り返す。

後半に入り70分、名古屋が試合を動かす。ジョーが浮き球シュートで先制点をマークし、スコアは1－0となった。そのままホームの名古屋は1点を守り抜いて試合終了のホイッスルを迎えた。次節、名古屋はホームでサンフレッチェ広島と、磐田も同じくホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦する。

【スコア】

名古屋グランパス 1－0 ジュビロ磐田

【得点者】

1－0 70分 ジョー（名古屋）

【スターティングメンバー】

名古屋グランパス（4－4－2）

武田洋平；宮原和也、中谷進之介、丸山祐市、吉田豊；ガブリエル・シャビエル（77分 杉森考起）、米本拓司、ジョアン・シミッチ、和泉竜司（60分 相馬勇紀）；長谷川アーリアジャスール（65分 前田直輝）、ジョー

ジュビロ磐田（3－4－3）

カミンスキー；大南拓磨；新里亮、高橋祥平；小川大貴、田口泰士、松本昌也、アルバイラク（72分 荒木大吾）、山田大記（86分 ムサエフ）、アダイウトン（82分 小川航基）、ロドリゲス