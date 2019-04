ロッテは20日、明日4月21日より「WE ARE!CHIBA LOTTE!!フィギュア」第一弾として「鈴木大地選手音声フィギュア」を発売することになったと発表した。



ボタンを押すと鈴木大地選手の「WE ARE! WE ARE! WE ARE!CHIBA LOTTE!!」の音声が聴けるフィギュア。販売価格は3,000円(税込み)。またこちらの関連商品として集めると肩を組んでWE AREを行っている形になる選手フィギアも発売していく(こちらは音声は出ない)。荻野貴司選手フィギア、販売価格2,000円、明日4月21日同時発売。藤岡裕大のフィギュアは5月発売予定、中村奨吾選手のフィギュアは6月発売予定、平沢大河のフィギュアは7月発売予定となっている。