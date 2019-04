ねごとの歴史をなぞる、初のベストアルバム「NEGOTO BEST」のMV公開

4月24日にリリースされる、ねごと初のベストアルバム「NEGOTO BEST」のMVが公開された。



今作は、これまでねごとの作品に多く関わってきた監督志賀匠によるもの。昨年末にバンドの解散を発表したねごとの歴史をなぞるように、バンドの象徴でもあるバクのぬいぐるみが、ねごとの作品が映し出されるビジョンの合間を歩き進んでいくというねごとらしいMVとなっている。



ベストアルバムには、新録の新曲2曲を含むメンバーセレクトによる全35曲を収録。初回生産限定盤は、メンバー自身の撮影によるオフショットやデビュー前から現在に至るまでの写真をおさめたMEMORIAL PHOTO BOOKと、「BEST MUSIC VIDEO COLLECTION」としてこれまでのMusic Videoを収録したBD付き。









また、5月28日東京 LIQUIDROOMを皮切りに開催される、ねごと最後の全国ワンマンツアー”お口ぽかーん!LAST TOUR ~寝ても覚めてもねごとじゃナイト~” も決まっている。





<リリース情報>







ねごと

BEST ALBUM「NEGOTO BEST」

発売日:2019年4月24日

通販予約受付URL:https://kmu.lnk.to/7bpO9



【初回生産限定盤】(2CD+BD+PHOTOBOOK)5000円+税

■BD:BEST MUSIC VIDEO COLLECTION

■MEMORIAL PHOTO BOOK



【通常盤】(2CD)3250円+税





・収録曲

-DISC 1- CD

1. ループ

2. 透き通る衝動

3. ワンダーワールド

4. カロン(au「LISMO!」キャンペーンソング)

5. 彗星シロップ

6. メルシールー

7. サイダーの海

8. ふわりのこと

9. インストゥルメンタル

10. sharp ♯(MBS・TBS系TVアニメ「機動戦士ガンダムAGE」アセム編OPテーマ)

11. Lightdentity(リクルート「ナースフル」TVCMソング)

12. nameless

13. greatwall

14. たしかなうた

15. トレモロ

16. メイドミー…

17. 雨(未発表曲)



-DISC 2- CD

1. シンクロマニカ(フジテレビ”ノイタミナ”アニメ「ガリレイドンナ」OPテーマ)

2. 黄昏のラプソディ

3. endless

4. 透明な魚

5. DESTINY(テレビ東京系アニメ「銀魂゜」EDテーマ)

6. アシンメトリ(cafe & pancakes gram CMソング)

7. school out

8. ETERNALBEAT

9. シグナル

10. mellow

11. 君の夢

12. PLANET(帝京平成大学「学生の声」編CMソング)

13. DANCER IN THE HANABIRA

14. WORLDEND

15. サタデーナイト

16. シリウス

17. 水中都市

18. LAST SCENE(新曲)



-DISC 3- BD(BEST MUSIC VIDEO COLLECTION)

1. ループ

2. カロン(au「LISMO!」キャンペーンソング)

3. メルシールー

4. sharp ♯(MBS・TBS系TVアニメ「機動戦士ガンダムAGE」アセム編OPテーマ)

5. Lightdentity(リクルート「ナースフル」TVCMソング)

6. Re:myend!(映画「放課後ミッドナイターズ」主題歌)

7. nameless

8. greatwall

9. たしかなうた

10. シンクロマニカ

11. 真夜中のアンセム(NHK-BSプレミアム「おふこうさん」主題歌)

12. アンモナイト!

13. 黄昏のラプソディ

14. endless

15. DESTINY(テレビ東京系アニメ「銀魂゜」EDテーマ)

16. アシンメトリ(cafe & pancakes gram CMソング)

17. ETERNALBEAT

18. DANCER IN THE HANABIRA

19. 空も飛べるはず(映画「トリガール!」主題歌)

20. ALL RIGHT(映画「トリガール!」挿入歌)

21. サタデーナイト





<ツアー情報>



ねごと

”お口ぽかーん!LAST TOUR ~寝ても覚めてもねごとじゃナイト~”



2019年5月28日(火)東京 LIQUIDROOM

2019年6月1日(土)大阪 BIGCAT

2019年6月2日(日)香川 高松DIME

2019年6月8日(土)栃木 HEAVENS ROCK Utsunomiya 2/3

2019年6月14日(金) 北海道 札幌cubegarden

2019年6月21日(金) 福岡 DRUM Be-1

2019年6月22日(土) 広島 SECOND CRUTCH

2019年6月28日(金) 宮城 仙台darwin

2019年6月30日(日) 新潟 GOLDEN PIGS RED

2019年7月14日(日) 京都 京都MUSE

2019年7月15日(月祝) 愛知 名古屋 CLUB QUATTRO

2019年7月20日(土) 東京 ZEPP DiverCity





ねごと Official HP:www.negoto.com