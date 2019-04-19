Mr.Childrenが6月26日にライブBlu-ray / DVD「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」をリリースする。
2018年10月発表の最新アルバム「重力と呼吸」を携え、同月より台湾・台北アリーナ2DAYSを含む全26公演のアリーナツアー「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」を開催したMr.Children。Blu-ray / DVDには本ツアーより、昨年12月に大阪・大阪城ホールで行われた国内最終公演の模様が完全収録される。また本作には全64ページのブックレットが付属。ジャケットは特殊な視覚効果を生み出すレンチキュラー仕様となる。
Mr.Children「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」収録曲
01. OPENING
02. SINGLES
03. Monster
04. himawari
05. 幻聴
06. HANABI
07. NOT FOUND
08. 忘れ得ぬ人
09. 花 -Memento-Mori-
10. addiction
11. Dance Dance Dance
12. ハル
13. and I love you
14. しるし
15. 海にて、心は裸になりたがる
16. 擬態
17. Worlds end
18. 皮膚呼吸
19. here comes my love
20. 風と星とメビウスの輪
21. 秋がくれた切符
22. Your Song
23. END ROLL
※「花 -Memento-Mori-」の1つ目の「e」はアキュートアクセント付きが正式表記。