Mr.Childrenが6月26日にライブBlu-ray / DVD「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」をリリースする。

2018年10月発表の最新アルバム「重力と呼吸」を携え、同月より台湾・台北アリーナ2DAYSを含む全26公演のアリーナツアー「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」を開催したMr.Children。Blu-ray / DVDには本ツアーより、昨年12月に大阪・大阪城ホールで行われた国内最終公演の模様が完全収録される。また本作には全64ページのブックレットが付属。ジャケットは特殊な視覚効果を生み出すレンチキュラー仕様となる。

Mr.Children「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」収録曲

01. OPENING

02. SINGLES

03. Monster

04. himawari

05. 幻聴

06. HANABI

07. NOT FOUND

08. 忘れ得ぬ人

09. 花 -Memento-Mori-

10. addiction

11. Dance Dance Dance

12. ハル

13. and I love you

14. しるし

15. 海にて、心は裸になりたがる

16. 擬態

17. Worlds end

18. 皮膚呼吸

19. here comes my love

20. 風と星とメビウスの輪

21. 秋がくれた切符

22. Your Song

23. END ROLL

※「花 -Memento-Mori-」の1つ目の「e」はアキュートアクセント付きが正式表記。