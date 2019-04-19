8月23日から25日の3日間にわたって山口・山口きらら博記念公園で行われる野外フェスティバル「WILD BUNCH FEST. 2019」の出演アーティスト第1弾が発表された。
出演者としてラインナップされたのはORANGE RANGE、東京スカパラダイスオーケストラ、BiSH、フジファブリック、ヤバイTシャツ屋さん、eastern youth、打首獄門同好会、Ken Yokoyama、ゲスの極み乙女。、ジェニーハイ、BRAHMAN、MONOEYES、[ALEXANDROS]、King Gnu、Creepy Nuts、サカナクション、Nulbarich、My Hair is Badなど計50組。各アーティストの出演日も併せてアナウンスされた。
また今回の発表に伴い、フェスのオフィシャルサイトではチケットの先行抽選予約を4月26日11:00まで受け付ける。
WILD BUNCH FEST. 2019
2019年8月23日（金）山口県 山口きらら博記念公園
OPEN 10:30 / START 12:00 / END 20:30（予定）
＜出演者＞
OAU（OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND）/ ORANGE RANGE / SUPER BEAVER / ストレイテナー / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / NICO Touches the Walls / ネクライトーキー / ビッケブランカ / BiSH / 04 Limited Sazabys / フジファブリック / マカロニえんぴつ / ヤバイTシャツ屋さん / リーガルリリー / 緑黄色社会 / and more
2019年8月24日（土）山口県 山口きらら博記念公園
OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:30（予定）
＜出演者＞
Ivy to Fraudulent Game / eastern youth / 打首獄門同好会 / 9mm Parabellum Bullet / GLIM SPANKY / ゲスの極み乙女。 / Ken Yokoyama / Saucy Dog / ジェニーハイ / SHISHAMO / SIX LOUNGE / teto / TRIPLE AXE / The Birthday / BRAHMAN / The BONEZ / MONOEYES / ユアネス / and more
2019年8月25日（日）山口県 山口きらら博記念公園
OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:30（予定）
＜出演者＞
[ALEXANDROS] / Age Factory / KANA-BOON / King Gnu / Creepy Nuts / クリープハイプ / サイダーガール / サカナクション / ズーカラデル / Nulbarich / ハルカミライ / Hump Back / BLUE ENCOUNT / フレデリック / My Hair is Bad / LONGMAN / and more