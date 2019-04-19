Dragon Ash、今までの制約を取り払った２段階に変化するライブツアー開催

Dragon Ashがライブツアー「DRAGONASH TOUR 2019 ”THE FIVES” / ”THE SEVENS”」を2019年9月11日から開催する。



”THE FIVES” / ”THE SEVENS”と題された今回のツアー。”THE FIVES”は、Kj（G,Vo）、桜井誠（Dr）、BOTS（Turntable）、HIROKI（G）、KenKen（B）の5人のユニットで行うライブ。”THE SEVENS”は、ATSUSHI、DRI-Vのダンサー2名を加えた、7人のフルメンバーで行うライブとなる。



Dragon Ashのライブはこれまで、”スタンディングまたは、スタンディングアリーナがあること”、”メンバー7人が最大限のパフォーマンスを発揮できるサイズのステージでライブを行うこと”を信条として行われてきた。しかし、2017年から18年にかけて行われたツアー「Dragonash Live Tour 2017 MAJESTIC」での経験を経て、もっと自由に現在進行形のDragon Ashを表現するべく、今までの制約を取り払ったフォーメーションでのライブパフォーマンスに挑戦することを決意。バンドにとって新たな試みとなる2段階のツアーを行うことになった。



前半戦はステージのサイズに制約のあるライブハウスで行う”THE FIVES”。”THE FIVES”は、全国22会場、22公演行われるが、Dragon Ashとしては、2nd Full Album 『Buzz Songs』 のリリースに際し1998年に行われたツアー「FACE TO FACE」以来、約21年ぶりとなる東阪CLUB QUATTROなど、”THE FIVES”でしか実現しないライブが行われる。そして、後半戦はフルサイズでのパフォーマンスが可能なステージで行う”THE SEVENS”。”THE SEVENS”は全国8会場8公演が行われるが、ダンサーがメンバーであるDragon Ashならではのエンタテインメント性の高いロックショーが行われる。



チケットに関する詳細はオフィシャルサイトにて。





＜ツアー情報＞



DRAGONASH TOUR 2019 ”THE FIVES" / ”THE SEVENS”



DRAGONASH TOUR 2019 ”THE FIVES”￥

2019年9月11日（水）名古屋 CLUB QUATTRO 18:00 / 19:00 （OPEN/START）

2019年9月12日（木）梅田 CLUB QUATTRO 18:00 / 19:00

2019年9月17日（火）渋谷 CLUB QUATTRO 18:00 / 19:00

2019年9月27日（金）Live House 浜松 窓枠 18:30 / 19:00

2019年10月3日（木）滋賀 U☆STONE 18:30 / 19:00

2019年10月4日（金）周南 RISING HALL 18:15 / 19:00

2019年10月9日（水）石巻 BLUE RESISTANCE 18:30 / 19:00

2019年10月10日（木）盛岡 CLUB CHANGE WAVE 18:30 / 19:00

2019年10月12日（土）青森 Quarter 18:00 / 18:30

2019年10月14日（月・祝）帯広 MEGA STONE 17:00 / 17:30

2019年10月16日（水）PENNY LANE24 18:30 / 19:00

2019年10月17日（木）旭川 CASINO DRIVE 18:30 / 19:00

2019年10月22日（火・祝）新潟 LOTS 16:30 / 17:30

2019年10月24日（木）富山 MAIRO 18:15 / 19:00

2019年10月25日（金）金沢 Eight Hall 18:15 / 19:00

2019年10月28日（月）岐阜 club-G 18:15 / 19:00

2019年10月29日（火）神戸 チキンジョージ 18:00 / 19:00

2019年11月1日（金）岡山 CRAZYMAMA KINGDOM 18:00 / 19:00

2019年11月2日（土）BLUE LIVE 広島 17:00 / 18:00

2019年11月4日（月・祝）熊本 B.9 V1 17:00 / 18:00

2019年11月7日（木）松山 WstudioRED 18:15 / 19:00

2019年11月8日（金）高松 festhalle 18:15 / 19:00



DRAGONASH TOUR 2019 ”THE SEVENS”

2019年11月21日（木）CLUB CITTA

2019年12月4日（水）桐生市市民文化会館 小ホール

2019年12月7日（土）仙台 PIT

2019年12月11日（水）いわき芸術文化交流会館アリオス 中劇場

2019年12月13日（金）Zepp Fukuoka

2019年12月19日（木）Zepp Nagoya

2019年12月20日（金）Zepp Osaka Bayside

2019年12月27日（金）Zepp DiverCity（TOKYO）



Dragon Ash オフィシャルサイト： http://www.dragonash.co.jp/



