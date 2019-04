THE BAWDIES、日本武道館公演作品の特典映像で描かれる素顔の約70分

THE BAWDIESが、5月29日にリリースする映像&音源作品『Thank you for our Rock and Roll Tour 2004-2019 FINAL at 日本武道館』のBlu-rayとDVDの初回限定盤に付属する特典映像詳細とブックレットの画像を公開した。



2019年に入り、結成15周年・メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤー本番を迎えたTHE BAWDIES。今回の特典映像は「AROUND ALL 49」と題された、約70分にわたり収録された濃厚な密着映像。メンバーと親交の深いディレクター・渡部フランケンがツアー全箇所を密着して撮影した、約600時間に及ぶ膨大なデータから厳選した素顔のBAWDIESや、ここでしか聞けない一人一人の掘り下げたインタビューなど、ファン必見のコンテンツが収録されている。ブックレットは公演当日のリハーサルから本番、ライブ後の写真が40ページにわたり収められている。



また、THE BAWDIESオフィシャルSNSでは、先日公開されたジャケット写真のケーキ撮影時のメイキング映像が公開されている。撮影のために作られた本物のケーキにメンバーが自分のミニチュアをセッティングしたり、ケーキを食べる様子が盛り込まれている。





<リリース情報>



THE BAWDIES

「Thank you for our Rock and Roll Tour 2004-2019 FINAL at 日本武道館」

発売日:2019年5月29日(水)

LIVE Blu-ray / DVD / CDの3形態で発売予定。







<Blu-ray>

【通常盤】5800円+tax

【初回限定盤】[特典映像「AROUND ALL 49」(Tour Documentary Movie) / 特製ブックケース+40Pフォトブック] 7000円+tax



<DVD>

【通常盤】4800円+tax

【初回限定盤】[特典映像「AROUND ALL 49」(Tour Documentary Movie) / 特製ブックケース+40Pフォトブック]6000円+tax



<CD>【完全生産限定盤】 3200円+tax



※Blu-ray / DVD / CDの収録内容をスマホでも楽しめるプレイパス対応





◆収録曲

1. EMOTION POTION

2. NO WAY

3. ITS TOO LATE

4. ROCK ME BABY

5. SING YOUR SONG

6. LEMONADE

7. RAINY DAY

8. KEEP YOU HAPPY

9. A NEW DAY IS COMIN

0. 1-2-3

11. HOT DOG

12. KICKS!

13. IM IN LOVE WITH YOU

14. THE EDGE

15. B.P.B

16. YOU GOTTA DANCE

17. JUST BE COOL

18. FEELIN FREE

19. HAPPY RAYS

20. I BEG YOU

21. KEEP ON ROCKIN





<ツアー情報>



THE BAWDIES

「NEW STEPS, NEW GROOVES TOUR 2019」



ツアー日程

2019年6月6日(木) 仙台 CLUB JUNK BOX

2019年6月8日(土) 小樽 GOLDSTONE

2019年6月9日(日) 旭川 CASINO DRIVE

2019年6月22日(土) Zepp DiverCity TOKYO

2019年6月23日(日) 名古屋 DIAMOND HALL

2019年6月25日(火) 福井 CHOP

2019年6月29日(土) 福岡 DRUM LOGOS

2019年6月30日(日) 広島 CLUB QUATTRO

2019年7月6日(土) 新居浜(愛媛) Jeandore

2019年7月7日(日) 大阪 なんばHatch



チケット料金:3966円 (Thank You Rock and Roll!!)





THE BAWDIES公式サイト

http://www.thebawdies.com/