物議を醸した鬼才プロデューサー、マシュー・ハーバートにとっての「ジャズ」とは？

マシュー・ハーバートの10年以上ぶりとなるDJツアーが、4月22日の東京公演を皮切りに全国4都市で開催される。今年3月には、イギリスのEU脱退に対する抗議をテーマにしたマシュー・ハーバート・ビッグバンド名義の最新作『The State Between Us』を発表したばかり。ダンスミュージック界随一の鬼才について、『Jazz The New Chapter』シリーズの監修で知られる柳樂光隆に解説してもらった。



―ビリー・アイリッシュのデビューアルバムって、歯の矯正器具を外す音から始まるじゃないですか。あのカチャカチャって金属音を耳にしたとき、ふとマシュー・ハーバートの顔が思い浮かんだんですよね。



柳樂:いきなり強引だな(笑)。でも、代表作の『Bodily Functions』(2001年)とかそうだよね。タイトル通り、身体の機能音だけでつくった曲とか入ってて。



―ほかにも眼のレーザー手術音を使っていたり、身の回りの生活音をサンプリングしながら独自の音響を奏でている。



柳樂:基本的に、サンプラーに入っているプリセット音とか、他人が作った音をサンプリングするのは禁止なんだよね。



―「PCCOM」のことですよね。ハーバートを語るうえで欠かせないマニフェスト。



柳樂:そうそう。あと、昔のインタビューは特に、「ダンス・ミュージックはすでに一生踊り続けられるくらい作られているから、新しいものはいらない」みたいな発言とか、資本主義/グローバリゼーションに対する批判とか、そういうことばっかりしゃべってたイメージ。自分の哲学に基づいて音楽を作ってきた人なんだろうね。



―彼の音楽って、ポップな遊び心を感じさせる側面と、生真面目でポリティカルな側面の二つがあって。その辺のバランス感覚が、作品やライブによって結構違うじゃないですか。



柳樂:妙に難解というか、呑み込みづらい作品を出すときもあるからね(笑)。そこもハーバートらしさなんだろうけど。



―まず、DJとしてのハーバートは百戦錬磨のベテランらしく、エレガントな空気も放ちつつ、ユーモラスに攻める展開も織り交ぜて、心地よくスリリングに踊らせる印象です。近年は(2015〜2017年のサマーソニック深夜に開催された)HOSTESS CLUB ALL-NIGHTERのレジデントDJを務めていたけど、基本的にいつも間違いない感じ。







柳樂:バンドセットでもちょくちょく来日してるよね。2015年に恵比寿LIQUIDROOMでやったライブは楽しかったな。



―当時の新作だった『The Shakes』もキャッチーな内容だったし、『Bodily Functions』の人気曲も披露したりサービス精神が旺盛で。



柳樂:高枝切りバサミみたいなマイクで客席の音をサンプリングして、そこから即興でビートを作ってたでしょ。あれはすごくハーバートっぽいパフォーマンスだったな。あの時はサム・クロウっていう、マーク・ジュリアナとかと一緒に演ってるUKのジャズ・ミュージシャンもいたんだよね。



―その前の来日では、ステージ上で豚を調理したのが話題になって。



柳樂:『ONE PIG』を出したときだよね。一匹の豚が生まれてから解体されて、食されるまでの音をサンプリングして作ったアルバム。







―さっきの『ONE PIG』みたいに、実験的でアバンギャルドなことにも取り組みつつ、エンターテインメントとして楽しめるギリギリのラインで成立させている。そこにハーバート一流の美学がある気がします。



柳樂:ハーバートがやっていたことにまだ名前がついていなかった頃は、”物音テクノ”ってよく書かれていたって話を以前、Dommuneに出た時に原雅明さんと宇川直宏さんがしていた。当時はクラブ界隈だけでなく、もっとアンダーグラウンドな層にもウケていたみたい。



―「変態的」というのが褒め言葉だった頃ですよね。2001年にレディオ・ボーイ名義で来日したときは、マクドナルドのハンバーガーを踏みつけたり、浜崎あゆみのCDをマイクで叩き潰して、その音をサンプリングしてたというし。







柳樂:根がパンクっぽいんだよね。そこはイギリス人って感じがする。その一方で、アルバムでいうと、98年の『Around The House』で人気に火がついて、そこから『Bodily Functions』に繋がっていく。お洒落なディープ・ハウスとしても歓迎されつつ、後者はジャズの要素も盛り込まれていて、クラブ・ジャズ系のディスクガイドにも取り上げられていた。



―曲自体はメロディアスで洗練されているから、BGM的な需要もあったでしょうし。



柳樂:『Body Functions』は特別マニアではないところにも届いていたみたいだから。セレクトショップみたいなところでもかかっていた記憶がある。







―その頃になると、ビョークのプロデュースを手がけたり仕事の規模も大きくなって。「次は何をしでかすのか?」と一挙一動が注目される存在になっていくと。2000年代にかけて、ハーバートの時代というのがありましたよね。ジャズとクラブミュージック、高度な教養をクロスさせることで高みに登り詰めたというか。



柳樂:オーケストラやビッグバンドを、テクノと組み合わさる手法とかもそうだしね。



―知的でアクロバティックな作風もあって、リスナー層も幅広い印象です。



柳樂:アンダーグラウンドの人からも支持が厚いし、インディーロック好きにも一目置かれていて。DOMMUNEを常にチェックしたり、Los Apson?に通っていたりするようなディープなリスナーにも好かれている。すごく絶妙なポジションにいるよね。そういう人ってダンスミュージック系で他にいるのかな。セオ・パリッシュくらい?



―しかも、エレクトロニック系の音楽は流行り廃りが激しいなかで、今も独自のポジションをキープしているという。



柳樂:そうそう。今ではキャリアも長くなったのに、古臭くなったイメージを全然持たれていない。90年代から活動しているアーティストで、そういう位置にいるのは本当に珍しいよね。そこはやっぱり、サンプリングに頼らずやってきたのも大きいと思う。



―『Body Functions』以降のハーバートは、『Scale』(2006年)などでポップ路線も継承しつつ、さっきの『ONE PIG』を含むコンセプチュアルな三部作を出したり、政治/アヴァン色を突き詰めた作品を出したりなど、多彩なリリースを続けていて。その合間に、彼は自身が率いるビッグバンドを通じて、もう一つの柱であるジャズでも大きな成果を見せています。





『Bodily Functions』収録の代表曲「The Audience」、ビッグバンドによるライブ映像



柳樂:最初のアルバム『Goodbye Swingtime』(2003年)が出た時、かなり騒がれたもんね。ただ、大きく流行った反面、ハーバートが何を表現しているのか、当時はしっかり理解できてなかった気もしていて。「なんとなく新しい」というのは共有されていたけど、具体的にどこが新しいのかは噛み砕けてなかったというか。



―それは音楽的にってことですよね?



柳樂:そうそう。タイトルにもある通り、基本はオールドスクールなスウィング・ジャズっぽい曲調なんだけど、一部の楽器が打ち込みに置き換えられているんだよね。気づいたらループされていたり、そういうのが当時の技術にしては驚くほど自然で。ビッグバンドをサンプリングするんじゃなくて、エレクトロニカの発想でビッグバンドをやっているような感じ。というのも、2003年頃はクラブ・ジャズの全盛期で、その頃は四つ打ちのうえでジャズをやるみたいなのが主流だったんだけど。



―いわゆるニュージャズですよね。



柳樂:そうそう。あとは、4ビートなんだけど四つ打ちのビートも入った、踊れるハードバップみたいなのが多かった。そのなかで、ハーバートは流行に走ることなく、自分らしい手法を貫いているんだよね。きっと、アンダーグラウンド・レジスタンスの「Hi-Tech Jazz」みたいなのが「未来のジャズ」だと言われていた時期に、「打ち込みに即興を加える」のとは別に、プロデューサー/DJだからこそ作れるジャズとは何か考えたんだと思う。機材の関係もあるだろうし、今聴き直すと拙い部分もあるんだけど、当時のトレンドに比べるとかなり異質なサウンドなんだよね。







―今振り返れば、本当に「未来のジャズ」をやっていたのはハーバートのほうだった。



柳樂:そうなるよね。DJ KRUSHさんがターンテーブルを楽器のように扱ったり、あるいはサンプラーを叩いて、セッションに加わろうとしたのに近い発想でやっていたのかなと。



―もちろん、ハーバートの場合はサンプラー禁止なので、打ち込みっぽい電子音もみずから加工してるんでしょうけど。



柳樂:そういう音色も、しっかりコンポーズしてスウィングジャズの中に違和感なく組み込んでいるでしょ。このアルバムのジャケット、モノクロームの中に一部だけカラーが入り込んでるのが印象的で。モノクロームな古いジャズの世界に、現代的なカラーのエレクトロニクスが入っているのを表現したかったんだと思う。



―その話でいうと、ハーバートの古いジャズに対する憧憬は、現在に至るまで一貫している気がしますね。過去から未来を導き出しているというか。



柳樂:たしかに。あとはヨーロッパ感が強くて、時代的には1930年代~60年代までって感じかな。スウィング・ジャズっぽいんだけど、もろにジャズっていうよりは、ミュージカルとか映画のサントラみたいな雰囲気だよね。ビッグバンドのジャズで言えば、ケニー・クラーク=フランシー・ボラン・ビッグバンドとか、その辺のヨーロッパの洗練されたビッグバンドの感じがする。あとはネルソン・リドルっていう、歌モノの伴奏とか映画のサントラを手がけた編曲家がいるんだけど、あえて挙げるなら彼の音楽も近いかな。それから、ジャズの世界では舐められがちだけど、もっとポップ寄りのビッグバンド、ソーター・フィネガン・オーケストラとか。そういったシリアスではないジャズを再解釈している感じもある。









―(聴き比べながら)たしかにそうですね。



柳樂:2ndアルバムの『Theres Me And Theres You』(2008年)はもっとそういう感じがする。歌モノがメインで構成されていて、かなりシアトリカルな佇まいだし。ジャズっていうよりはヨーロッパ演劇風だよね。レーベルでいうとサラヴァみたいな。



あと、『Goodbye Swingtime』は戦前くらいのオールドタイミーなジャズの雰囲気だけど、2作目は少しブラックミュージックっぽいから時代的には70-80年代的とも言えるんだよね。クラブ・ジャズで唄ってそうな、いかにもイギリスの黒人女性って感じのボーカリストを起用してたりして。同じビッグバンド・ジャズでも、この2作でやってることは全然違う。『Goodbye Swingtime』でやっていた、楽器の音を置き換える手法もほとんど使っていないし。2作目は明らかに作曲能力が上がっていて。







―映画や舞台のスコアを集めた『Score』(2007年)みたいな作品で、コンポーザーとしての経験を積んだのも関係あるかもしれないですね。



柳樂:1stではホーン・セクションのユニゾンとか、「いかにもスウィングジャズのビッグバンド」って感じのベタなアレンジが目立つんだけど、2ndは歌メロとホーンが別々に動いたり、作曲のクオリティがまったく違う。その代わり、わかりやすい実験性は1stのほうが強いから、好みが分かれるところではあるんだろうけど。「ハーバートなのに音楽的にまとも」みたいな批判もあったらしいし(笑)。



あと、ハーバートのビッグバンド作品と一緒に聴いてみてほしいのが、彼がプロデュースしたロイシン・マーフィーの『Rudy Blue』(2005年)。ジャズっぽい管楽器の生音と電子音をうまく混ぜたサウンドで、『Goodbye Swingtime』の成果を活かしつつ、歌と合わせるためのアイデアは『Theres Me And Theres You』とも通じる部分も見えて面白い。それにこのアルバムは全体的にまったく古びてなくて、今でも有効なサウンドも聴こえてきてびっくりする。隠れた名盤だね。







―ビッグバンドとしての歩みを振り返ってきましたが、ニューアルバムの『The State Between Us』はどうでしたか?



柳樂:音だけでいうとやっぱり、これまでの2作品とは全然別ものだよね。前作から11年も経てば、いろいろ変わって当たり前なのかもしれないけど。あまりジャズっぽくないし、むしろマーラーのアルバムのほうが近いんじゃないかな。



―ハーバートがマーラーの「交響曲第10番」を再構築した、『Recomposed By Matthew Herbert: Mahler Symphony X』(2010年)のことですよね。



柳樂:あとは、最近でいうインディー・クラシックに近い気がする。ニコ・ミューリーみたいな。











―2曲目「Youre Welcome Here」のドローン的で重たいストリングスとか典型的ですよね。それに、今回はクワイア(合唱隊)の存在がキーになっていて、ソロで歌うシンガーもクラシック的な資質を持つ人が集まっている印象です。



柳樂:そうそう。スタンダードの「Moonlight Serenade」が入ってるから、ノスタルジックなジャズ路線なのかなと一瞬思ってしまいそうだけど。それ以外の曲はほぼそういうのじゃないから。音だけで考えると、なんでこの曲が入っているのか謎だよね。



―たしかに。



柳樂:わかりやすいメロディーがなくて、つまりジャズで言うところのテーマがあんまりないから、曲っぽさも希薄な感じがする。イントロからアウトロに至るまで、同じようなフレーズがずっと続いて、曲が始まっているのかわかりづらいまま終わっちゃう。トランペットをミュートさせていたり、ハーモニーがクラシック的だったりするのは、強いて言えば、ギル・エヴァンスとか、クロード・ソーンヒルとか、スタン・ケントン、もしくは狂ってるときのデューク・エリントンあたりと共通点があるとも言えるかもなんだけど。









―その一方で、フィールドレコーディングへの執念や、「The Words」でのコラージュ的な音響処理、「Wheres Home?」で突然鳴り出すダンスビートを聴くと、やっぱりハーバートらしい作品だなと思ったりもして。



柳樂:そうなんだよね。あとはそもそも、ビッグバンドが全員一斉に演奏している曲がほとんどないでしょ。ドラムの音が入ってない曲もあるし。いかにもビッグバンドって感じで演奏しているのは、「Moonlight Serenade」を除けば「Fish and Chips」「Backstop (Newly To Strabane)」とか数曲くらい。これまでで一番実験的に聴こえるんだけど、響きはすごく今っぽい。



―今作でハーモニーにこだわっているのは、アルバムの背景やメッセージを考えると納得がいくというか。ブレグジットに伴う混乱の中で、自分と異なる意見や背景を持つ人たちが、手と手を取り合うことの大切さと難しさを考えているアルバムだと思うので。



柳樂:なるほど。きれいなハーモニーが少なくて、全体的にちょっと不協和音っぽかったり、ビッグバンド全体を鳴らしてない不足感があるのは、足並みの揃わない現状への苛立ちや現状そのもののメタファーなのかもね。だから、今回は不揃い感があるゆえにスウィングしてたり、グルーヴしてる曲はほとんどない。その代わりに音響や音色をひたすら追求している感じになったんじゃないかな。それをうまいこと、ボーカルやクワイアの声と混ぜようとしたのかな。なにせ、これまでの作品と比べると、遅くて暗いんだよね。時代の雰囲気もあるんだろうし、うんざりしてたり、がっかりしてたりするフィーリングにも聴こえる。



―特に前半は、厳かなムードが強調されていますよね。



柳樂:でもアンビエンスがあるし、歌声や朗読が入るとメランコリックに聴こえる。そこはかなり今っぽいフィーリングなのかなと。「Moonlight Serenade」とかも、ドラッギーでサイケデリックなリヴァーブがかかってて、遅いテンポで音像が曇ってる感じがモダンなんだよね。きっと、この10年で作曲に対する心境が大きく変化したんじゃないかな。これまでは典型的なイギリス人だったのが、もっと視点がグローバルになっているというか。範囲がEUくらいまで広がったのかな。







―ここにきて、作曲家として一回り大きくなった気がしますよね。このアルバムに1000人以上のEU加盟国出身のミュージシャンが集められていて。そういうスケール感の大きい制作になったのは、「ブレグジットに対する抗議」という政治的なテーマはもちろん大きかったんでしょうけど、当然それだけではなかったんでしょうし。



柳樂:昔、あれだけグローバリゼーションを批判していた人が、そういう方向に成長しているのも感慨深いというか。時代の流れを感じてしまうよね。ここまで話してきたように、幅広い音楽活動が自分のサウンドにも影響を与えてきたわけで、今度のDJツアーにも『The State Between Us』のモードが何かしら反映されるんじゃないかな。



―基本的には従来通りハウスとテクノ主体でしょうけど、これまで以上に尖った、もしくは包容力のあるハーバートのプレイが見られるかもしれない。



柳樂:そう考えると楽しみだね。ハーバートのDJなんて、イイに決まってるもんな(笑)。





