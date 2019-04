AAAMYYY、北九州でロケを敢行した「愛のため」のMVを公開

Tempalayのメンバーとしても活躍するSSW/トラックメイカーのAAAMYYY(エイミー)が、2月にリリースした1stアルバム『BODY』に収録された楽曲「愛のため」のミュージックビデオを、分散型動画メディア「lute/ルーテ」のYouTubeチャンネルにて公開した。



今回のMVは、北九州市および北九州市で活躍するクリエイターがおすすめするスポットを集めたシティガイド「HereNow KITAKYUSHU』の全面サポートによって制作。撮影は全編にわたって北九州市内で行われており、旧三菱合資会社若松支店として大正2年に建設された国の有形文化財建造物の「上野海運ビル」や、北九州市と下関市を繋ぐ全長780メートルの海底トンネルの「関門トンネル」、また日本三大カルストのひとつに数えられる国定公園「平尾台」、建築界の巨匠・磯崎新氏が設計した北九州市立文学館などがロケ地として登場する。







監督を務めたのは、大学在籍時からLUCKY TAPESやAnalogfishなどのMVを手がけてきたKei Murotani。AAAMYYY本人は、「自然が創り出した神秘的なカルスト台地や、大正から時代の移り変わりを垣間見てきた建物が今でも残る北九州市はまるで、私が今作"BODY"で構想した儚くて美しいディストピアの様でした」とコメントしている。





<リリース情報>







AAAMYYY

『BODY』

発売中

価格:¥2,315(本体)+税

規格番号:PECF-3222



=収録曲=

01. β2615

02. GAIA

03. 被験者 J

04. Z (Feat. Computer Magic)

05. ポリシー

06. ISLAND(Feat. MATTON)

07. 愛のため

08. All By Myself (Feat.JIL)

09. 屍を越えてゆけ

10. EYES(Feat. CONYPLANKTON)