宇多田ヒカルが昨年開催した国内ツアー「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」の映像作品を6月26日にリリースする。

「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」は宇多田にとって約12年ぶりの国内ツアーで、11月6日の神奈川・横浜アリーナを皮切りに彼女のデビュー20周年記念日である12月9日の千葉・幕張メッセ公演まで計12公演が行われた。今回の映像作品には最終公演の模様が収められる。

リリース形態は完全生産限定盤のほか、Netflixでの配信、スカパー!オンデマンドでのペイパービュー販売、iTunes Storeでのダウンロード販売の4種類。完全生産限定盤にはライブ映像に加えツアーメンバーとスタッフのインタビューで構成されたドキュメンタリー「Talking About Laughter in the Dark」を収めたDVDとBlu-rayのほか、リハーサルからオンステージまでの様子を捉えた未公開写真を掲載したフォトブック、バックステージパスのレプリカ、ソニーミュージック移籍後に発表された「Forevermore」「あなた」「初恋」のミュージックビデオとMUSIC ON! TVで放送されたツアードキュメンタリー番組を収録したボーナスDVDが付属する。さらに対象のオンラインショップおよび店舗にて完全生産限定盤を予約購入するとオリジナルネックストラップがプレゼントされる。

本作のリリース発表にあわせて、YouTubeでは本作のスポット映像と「Play A Love Song」のライブ映像が公開されているのでチェックしてみよう。

宇多田ヒカル「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」2018年12月9日 幕張メッセ公演 セットリスト

01. あなた

02. 道

03. traveling

04. COLORS

05. Prisoner Of Love

06. Kiss & Cry

07. SAKURAドロップス

08. 光

09. ともだち

10. Too Proud

11. 誓い

12. 真夏の通り雨

13. 花束を君に

14. Forevermore

15. First Love

16. 初恋

17. Play A Love Song

18. 俺の彼女

19. Automatic

20. Goodbye Happiness