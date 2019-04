凛として時雨、新曲「laser beamer」MV公開、7月には両A面シングルも

本日4月18日正午12時より凛として時雨が新曲「laser beamer」を配信DLにてリリースした。



本作は、シリーズを通して数々の楽曲を手がけてきた「PSYCHO-PASSサイコパス」の初の舞台化作品「舞台PSYCHO-PASSサイコパスVirtue and Vice」への書き下ろし楽曲となっており、予告トレーラー映像などで片鱗が垣間見えていた楽曲であったが、舞台初日を迎える本日に合わせて遂に配信がスタートした。また。「舞台PSYCHO-PASSサイコパスVirtue and Vice」へ、凛として時雨のギターボーカルを務めるTKよりコメントも届いている。



同時に、凛として時雨オフィシャルYouTubeチャンネルでは、「laser beamer」のMVも公開。タイトルさながらのレーザーの中、凛として時雨の3人の演奏を様々な角度から切り取りつつも、さらにアブストラクトに仕上げた作品となっている。







また、7月3日にはニューシングルをリリースすることも明らかに。配信でリリースとなる本楽曲も収録したダブルAサイドシングルとなる。詳細はまだ発表されていないが、完全生産限定盤のシングルとなるとのこと。さらに5月15日の川崎CLUB CITTAの追加公演を皮切りに、2019年初となるワンマンライブ”Tour 2019 Golden Fake Thinking”も全国で開催予定。



◆TK(凛として時雨)コメント



「PSYCHO-PASS サイコパス」初の舞台化おめでとうございます。立ち上げ当初から多くのシリーズに関わらせて頂いていますが、本広監督との打ち合わせの中で、「今まで誰も見たことがない様な舞台にしたい」という新たな進化を極限まで求めた熱意にこちらも全力で応えさせていただきました。より舞台を彩り、壊せるような音楽として共演させて頂きます。



本広監督、今回の事件は舞台で起こりますね。





<配信情報>







凛として時雨

Digital Single

「laser beamer」

※「舞台PSYCHO-PASS サイコパス Virtue and Vice」主題歌

配信日:2019年4月18日 12:00 ~

配信URL:https://smar.lnk.to/0VqXbWN





<リリース情報>



凛として時雨

両A面シングル『タイトル未定 / laser beamer』

発売日:2019年7月3日

完全生産限定盤(CD+DVD)

価格:2200円+税



※収録内容は後日発表



<ライブ情報>



凛として時雨 Tour 2019

Golden Fake Thinking ~Sigure Tail Edition~



2019年5月15日(水) 神奈川 川崎 CLUB CITTA

Open 18:00 / Start 19:00

Guest: the band apart / Tempalay

チケット発売:3月30日(土)全立見 5000円



凛として時雨 Tour 2019 Golden Fake Thinking

2019年5月18日(土) 宮城 仙台PIT

2019年5月26日(日) 新潟 新潟LOTS

2019年6月1日(土) 東京 Zepp Tokyo

2019年6月9日(日) 愛知 Zepp Nagoya

2019年6月15日(土) 福岡 Zepp Fukuoka

2019年6月22日(土) 東京 豊洲PIT

2019年6月30日(日) 大阪 Zepp Osaka Bayside



凛として時雨 オフィシャルサイト:

http://www.sigure.jp/