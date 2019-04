アルターは、『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』より、ゲームのカード「ハロウィン編」衣装を身にまとった「津島善子」を、1/7スケールのPVC塗装済み完成品フィギュアとして立体化。発売は2020年1月の予定で、価格は19,800円(税別)。

自らを“堕天使ヨハネ”と称す彼女らしいポージングと、ウインクをした楽しそうな笑顔が魅力的な一体。生地が何層も重なったスカートや悪魔の羽飾りなど、特徴的なデザインも細部までしっかり再現されており、帽子やアクセサリーの小物類も密度の高い仕上がり。衣装の彩色はパープルを基調に、多彩なグラデーションやゴールドが華やかさを演出。ハロウィンのダークでポップな雰囲気を楽しめる出来栄えとなっている。

■『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』津島善子

【発売予定日】2020年1月

【価格】19,800円(税別)

【原型製作】柳生 敏之

【彩色】鉄森 七方

【材質】PVC、ABS

【サイズ】1/7スケール (全高 約240mm)

【発売元】アルター

(C) 2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

(C) KLabGames

(C) bushiroad All Rights Reserved.