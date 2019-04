ロックバンド「LUNA SEA」が今年で結成30周年を迎えることを記念して、5月からWOWOWで最新ライブの生中継や過去の番組を放送する特集が組まれる。

結成日である5月29日にZepp Tokyo(東京都江東区)に行われるファンクラブ会員限定無料ライブ「LUNA SEA The 30th Anniversary FREE LIVE -DEAR SLAVES-」を無料放送で生中継するほか、5月31日、6月1日に日本武道館(東京都千代田区)で行われるライブ「LUNA SEA 30th anniversary LIVE -Story of the ten thousand days- 日本武道館2days」の2日目も生中継。ほかにも、過去のライブの模様を放送する予定。

番組「生中継!LUNA SEA The 30th Anniversary SLAVE限定GIG」は、5月29日にWOWOWプライムで午後7時に生中継。「生中継!LUNA SEA 30th anniversary LIVE -Story of the ten thousand days-」は6月1日にWOWOWプライムで生中継。