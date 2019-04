Bitter & Sweetに聞く 今の時代にデュオで活動する理由

田崎あさひと長谷川萌美の2人組ユニットBitter & Sweet(ビタースウィート)。ハロー!プロジェクトが所属する芸能事務所アップフロントにあって、アイドルではなく女性デュオとして独自の立ち位置で、2013年の結成以来、精力的な活動を続けている。3月に2年ぶりのシングルをリリースした2人に、歌手を志したきっかけからユニットの目指す方向性までを聞いた。※田崎あさひの「崎」は右が「立」が正式表記



──今回Bitter & SweetさんはENTAME next初登場ということで、まずどういう経緯で結成されたユニットなのか? そのあたりから説明をお願いします。



田崎・長谷川 えっと、まず……(2人同時にしゃべり始めたことに気づき、気まずそうに苦笑)。



──いきなり息の合ったハーモニーを聴けることになるとは(笑)。



長谷川 ごめんなさい。とりあえず私からお話します(笑)。まず「FOREST AWARD NEW FACE オーディション」というものがありまして、そこで私とあさひちゃんはグランプリをいただいたんですよ。あさひちゃんが第2回(2012年)、私が第3回(2013年)だったんですけど。そして2013年末にBitter & Sweetユニットを結成し、今に至るという感じです。



──オーディション自体、それぞれどうして受けたんですか?



田崎 私、RADWIMPSさんがものすご~く大好きなんです。出身は長崎なんですけど、長崎の夏フェスにRADWIMPSさんが出演しているのを生で観て、「あぁ……カッコよすぎる」と本当に感動しまして。ボーカルの(野田)洋次郎さんと同じ光景を私も見てみたいと、そこで強く感じました。どうしたら私も同じ場所に立てるんだろう? そういうことをずっと考えていたら、母が「こういうのがあるみたいよ」ってオーディションのことを教えてくれたんです。



──それまでバンドを組んでライブハウスに出たりとかは?



田崎 一切していないです。ピアノは3歳のときから弾いていましたけど、弾き語りとかもオーディションまでやったことがなかったですし。



──そうなんですね。長谷川さんは?



長谷川 私は高2のとき、『NHKのど自慢』でチャンピオンになったことがあるんです。これが自分にとっては大きかったんですよね。歌うことがずっと好きだったから、これからも歌い続けたいなと改めて考えるようになって。それで高校卒業後はとりあえず新潟から東京に出て、アルバイトをしながらも専門学校に通いつつ、音楽の道を探していたんです。それで最初に受けたオーディションが、例のFOREST AWARD。そういう意味じゃ恵まれていたのかもしれません。



──アップフロント(クリエイト)って、一般的にはハロプロのイメージが強いじゃないですか。そこ主催のオーディションを受けるのに、アイドル志望ではなかった?



田崎 私はバンドが組みたかったです。「RADWIMPSさん命!」って感じでしたし。



長谷川 私もアイドル志望ではなかったですね。かといって、シンガーソングライター志向という感じとも違うかな。自分がソロで曲を歌い、バックにバンドの人がいて……。強いて言えば中島美嘉さんみたいなイメージを当時は思い描いていたかもしれない。



田崎 でも、そのへんはたしかにわかりづらいかもしれないですね。たとえばJuice=Juiceの宮崎由加ちゃんもFOREST AWARD出身なんですよ。今は結果的に違う道を歩んでいますけど。



──ユニット結成の話を聞いたときは、どう思いました?



田崎 最初はビックリしました。というのもBitter & Sweet結成前、私は1年くらいソロで活動していたんですよ。なのでスタッフさんも「あれ? 田崎ってソロじゃなかったっけ?」みたいに驚いていましたし。



──覚えていますよ。ハロコンでリトル・リチャードみたいな演奏していましたよね。一心不乱にキーボードに両手を叩きつけて。



田崎 恐縮です(笑)。でも2人で実際に始めてみると、やっぱりハーモニーの力というか、2つの声が重なり合うことで生まれるマジックに自分でも魅了されたんですよね。



──でも、今はデュオって音楽シーンの中で珍しい存在になっていますよね。



長谷川 そうなんですよ。2人組ということでよく比較されるのが、花*花さんだったりKiroroさんだったり……。正直、このへんの方は必ず名前が出ます。でも私たちはどっちかが主メロでどっちかがハモというわけでもないし、むしろ自分たちだけのスタイルを作ろうと思っているので。「〇〇っぽい」とかではなく、Bitter & SweetはBitter & Sweetって胸を張って言えるアーティストになりたいと思っています。



──では、Bitter & Sweetの音楽性を簡潔に表現すると?



田崎 今は世の中にデュオが少ないということもあって、私たちとしては掛け合いだったりとかハモリだったりとか、歌の部分を大事にしていきたいと考えているんですよ。ライブでお互いの声を聴きながら、相乗効果で曲の世界観を高め合っていくというか。



──ファンの方は、お2人に癒し系のサウンドを求めているんでしょうか?



長谷川 ライブではガツガツなロック系も演奏しますし、必ずしも癒し系一辺倒というわけではないんです。私たちとしても、いろんな面を見せていきたいと考えていますし。だけど弾き語りの活動とかを続けている中、やっぱりファンの方からはバラードが支持される傾向にはあるかもしれないですね。実際、自分たちでもそこが一番の強みだという自覚もありますし。今回2年ぶりに発売になるシングル『遠いところへ行くのでしょう』でも、2人のハーモニーをしっかりアピールしています。



──その『遠いところへ行くのでしょう』ですが、プレスリリースを読んで驚きました。強烈なメッセージソングになっていますね。東京オリンピックに伴う年の再開発やIT革命によるライフスタイルの変化に警鐘を鳴らしつつ、平成から令和に移り変わる今だからこそ、この地球が「人間が人間らしく生きていける星」であり続けることを祈る。ここまで壮大なテーマを扱う曲は、J-POPのヒットチャートを見渡してもそうそうないと思います。



長谷川 今回、作詞・作曲をしてくださったのは星部ショウさんなんですけど、もちろんこれは私たちからのメッセージでもあります。こうやって毎日を生きていく中、やっぱり地球温暖化というのは避けて通れない問題じゃないですか。この曲では3番の歌詞に《想定外の雨や嵐》とあるんですね。去年の夏の異常気象とか考えると、一人ひとりがしっかり目を向けて考えなくちゃいけないと思う。



──歌詞の中には《世界のどこに行ったって 自分ファーストを叫んでる》と、トランプ政権批判と受け止められるようなフレーズもありますしね。



田崎 結局、「私1人の力で何ができる?」って、どこかで諦めているような部分も大きいと思うんです。でも本当はそうじゃなくて、みんなが一斉に立ち上がらなくちゃダメなんですよね。コンセントをこまめに抜くこともそう。水道を出しっぱなしにしないこともそう。この曲を聴いて「あぁ、そうか。じゃあ止めてみようかな」って少しでも気づくきっかけになればいいかなと考えています。



──令和に突入しますが、平成時代を振り返ってみていかがですか?



長谷川 私、平成6年生まれなんですよ。つまり31分の25は平成を生きてきたんですけど、中学1年のときに初めて携帯電話を持ったんですね。これが大きかったです。友達と連絡するときも家電じゃなくて直接やり取りできるし、めちゃくちゃ便利になったなって思いました。街の風景から、公衆電話がだんだんと消えていくのも眺めていましたし。



田崎 私が生まれたのは平成7年、つまり1995年なんですけど、この年にWindows 95が出たんですね。生まれた段階から、便利な世の中だったと思うんですよ。だから年配の方が「昔は待ち合わせするのも一苦労だったんだよ」とか言っているのを聞くと、「そうなんだ……」って、なんだかピンと来ない部分もあるんですよね。だって携帯もメールもない世界なんて想像もつかないですよ。



──令和って、どんな時代になるんでしょうね?



田崎 「他人は他人」みたいな、少し冷たい感覚になるかもしれないですね。友達がネットの向こうにいて、実際に会ったこともないのが当たり前だったりとか……。それで、いざ実際に会ってみたら、「あれ? ちょっと違うな。残念」って感じでブロックして終了とか……。なんか寂しい話になっちゃいましたけど(笑)。



──でも、ビタスイのライブはアナログそのものじゃないですか。



長谷川 それはその通りです。今はYouTubeをはじめとした動画配信が全盛の時代ですけど、やっぱり私たちは生の歌を聴いてもらいたいという気持ちがすごく強いんですね。だからこそ、全国各地を飛び回りながらアナログなやり方で声を届けていきたいと思っていますし。令和時代になっても、変わらないよさってあるはずですから。



田崎 ただ、テクノロジーを全否定するのも違う気がするんです。ライブはアナログかもだけど、それを伝えるためにSNSは積極的に使っていくべきでしょうし。このバランス感覚こそが、令和を生きるうえで重要じゃないかと思います(笑)。



──しかしハーモニーを売りにしているだけあって、会話の息もピッタリですね。



田崎 普段からずっと一緒にいますからね。話していても全然飽きないんですよ。



長谷川 ただ、2人でラジオに出演する機会もあるんですね。そういうときに新鮮な感じでトークするために、普段の会話は「ネタバレ禁止」にすることはあります。たとえばオフの日にあさひちゃんが日本の刀剣を見にいったら、そのことはあえてこっちも聞かないでおくとか……。



──刀剣? 参宮橋に博物館がありますよね。ずいぶん渋い趣味を持っているなあ。



田崎 萌美ちゃんは日本酒にハマっているんですけど、そこも私はあえてつっこまないですね。



──刀剣の次は日本酒! 令和時代のデュオとは思えないくらい古風な一面を持っているんですね。



長谷川 いやいや、私たちだって令和のど真ん中を歩みたいです!

▽田崎あさひ(たさき・あさひ)

1995年11月20日生まれ、長崎県出身。O型。2012年、「第2回FOREST AWARD NEW FACEオーディション」で2000組の中からグランプリを受賞。2013年1月にハロー!プロジェクトの新春公演にゲスト出演。12月にBitter & Sweetを結成。

▽長谷川萌美(はせがわ・もえみ)

1994年4月2日生まれ、新潟県出身。A型。2013年「第3回FOREST AWARD NEW FACEオーディション」でグランプリを受賞。12月にBitter & Sweetを結成。2014年にインディーズデビュー、2017年にメジャーデビューを果たす。



▽Bitter & Sweet メジャー2ndシングル

『遠いところへ行くのでしょう/ラブストーリーは始まらない』発売中