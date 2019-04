キース・リチャーズが語る、ソロ活動を通して実感したミック・ジャガーのありがたみ

キース・リチャーズがリイシューされたばかりの1988年のソロLP『トーク・イズ・チープ/Talk is Cheap』を掘り下げつつ、このアルバムを作ったことでミック・ジャガーのありがたみを実感した理由をローリングストーン誌に語ってくれた。



1986年当時、ローリング・ストーンズの未来に暗雲が垂れこめていた。新作『ダーティ・ワーク』でのツアーを行う代わりに、ミック・ジャガーはソロ活動を始める。そのため、キース・リチャーズはずっとやってみたかった新たな挑戦をすることにした。つまり自分のバンドを組むことだ。そして、仲間を集めて組んだバンドをX-Pensive Winosと命名し、ケベックのスタジオに入り、メンフィス・ソウル、レゲエ、アーリーロックを融合させた作品『トーク・イズ・チープ/Talk is Cheap』を完成した。



「ストーンズのプレッシャーは感じなかったね」とリチャーズ。「かなり自由だったぜ」 『トーク・イズ・チープ』は発売30周年記念としてリイシューされた。リイシュー盤にはボーナストラックも加えられている。これはWinosがチャック・ベリーのピアニスト、ジョニー・ジョンソンと共演している楽曲で、リチャードの言葉を借りると「マジックだ。驚異的にロックンロールしているブギー曲」だ。このアルバムを作ったことで、ストーンズが再び集まったときにリチャーズはバンドを違う目で見られるようになったと言う。「ミックの視点をもっとありがたいと思えるようになった。特にステージでね。2つの最高のバンドに参加できたことは非常に素晴らしいことさ」 このインタビューでキースは不遇の名作『トーク・イズ・チープ』について深く掘り下げてくれた。



―『トーク・イズ・チープ』はあなたが手がけた作品の中で最も好きな一枚です。これはあなたのファンが共通して感じていることなのですが、気づいたことはありますか?



ああ、ある。何度も言われているよ。最高のバンド2つに参加できたなんて素晴らしいよ。それにWinosの連中とは今でも仲良しだ。スティーヴ(・ジョーダン、ドラム)とは頻繁に会っているし、一緒に仕事することも多い。俺たちはいつも後方で仕事しているし、それがどんな作品になるのかよくわかっていないけど、そうやって仕事するおかげで腕が鈍らないのさ。



―Winos以前にソロ・アルバムを作ったことは一度もなかったのですが、ストーンズの外で活動することは怖かったのですか?



そうだったのかもしれないって感じだな。だって俺らしくなかったから。常にストーンズ、ストーンズ、ストーンズって、それだけしかやっていなかった。最高のバンドがそこにいるわけだから。でも、あのときの状況が俺に再び仕事をする機会を与えてくれたし、もう一つの最高のバンドを見つけるチャンスもくれた。二重に祝福されている気分だよ。それにWinosは今でも俺の中で生き続けている。あのバンドが恋しいんだ、実は。メンバーとはよく会っている。ワディ(・ワクテル、ギター)は前のソロ・アルバム『Crosseyed Heart/クロスアイド・ハート』に参加しているし、基本的には全曲とも必ずどこかにWinosがいるって状態だったね。



―アンソニー・デカーティスがライナーノーツで指摘していたのですが、ソロ作品を作るときに有名な友人たちだけでオールスター・アルバムを作ることも可能だったのに、それとは異なるアプローチを取りましたよね。



スティーヴと俺はこういう類いの製作でかなり密接に仕事する。俺たちのアプローチは「誰がベストだ? ここで聞こえるサウンドって誰のだ? 誰を呼べばいい?」って具合だ。基本的にこの感覚で作業するわけだよ。友だちを何人も登場させるやり方じゃなくてね。ただ、偶然登場した友人もけっこういる。例えばブロンディ・チャップリン。あと、ワディもそう。アイヴァン(・ネヴィル、ピアノ)もそう。一方で一度も会ったことのない人もいた。スプーナー・オールドハムとか。彼とはずっと一緒にやってみたかったんだ。そんなふうに、作っている音楽を完成させるのに俺たちが一番だと思うミュージシャンと作業しただけだよ。





―過去に、ストーンズのメンバーがバンド以外で冒険するのは間違いだ、彼らはできると思っただろうが実際はできなかった、と発言したことがありましたよね。



嬉しかったのは、ストーンズから出ることができたのと同じくらい簡単に戻れたこと。ただ、フロントマンをやってみてかなり学んだ。それに、前よりもありがたいと思うようになった。つまり、ミックの視点から見るってことな。特にステージで演奏するときに。あの経験のおかげでバンド活動するときにメンバーとしてやるべきことの視野が広がったよ。フロントマンに対してもっと尊敬の念を抱くようになった。



―フロントマンに尊敬の念を抱くようになった理由は何ですか?



常に自分がフロントマンであることを自覚することさ。四六時中そうなる。ストーンズだと、俺は好きな時に前に出ていけるし、バンドに身を潜めてグルーヴに徹することもできるという素敵な立ち位置だ。俺には選択肢があるわけだよ。でもフロントマンにはそんな選択肢はない。



―あのアルバムはケベック郊外のお屋敷で作業を始めましたよね?



ああ、そうだ。そこでバンドの名前、X-Pensive Winosも生まれた。誰かがシャトー・ラフィット・ロスチャイルド1938年か何かを一箱贈ってくれて、俺はスタジオにその箱を置きっぱなしにして出た。あとでスタジオに戻ったら箱が空っぽになっていた。だから「これをバンド名にしょう」って提案したんだよ。



―作業はどんなふうに行ったのですか?



みんなで協力しながらやった。最初のセッションはバミューダで行ったね。必ず住む場所があって、自分たちで料理もしていた。いつも最高に楽しくて。ほんと、懐かしいよ。



―アルバムの2曲目の「ストゥッド・ユー・アップ/I Could Have Stood You Up」はアーリーロックの佳曲で、ミック・テイラー、ボビー・キーズ、ジョニー・ジョンソンが参加しています。このセッションはどのように実現しましたか?



ジョニー・ジョンソンと知り合って仲良くなったことが一番のきっかけだった。ジョニーと知り合ったのはチャック・ベリーの映画の最中だ。(映画『チャック・ベリー ヘイル!ヘイル!ロックンロール』の)リハーサルの初期段階で、俺が「なあ、チャック、ジョニー・ジョンソンって、今でもこの近くに住んでいるよね」と言ったのを覚えている。ジョニー・ジョンソンはスチュ(故イアン・スチュワート、ストーンズのピアニスト)が教えてくれたから知っていた。スチュは「ジョニー・ジョンソンが生きていること、元気なこと、セントルイスでプレイしていることを絶対に忘れるな」ってよく言っていたんだ。だからチャックにジョニーの話題を振ってみた。そのときの印象は、ふたりとも何年も会っていないって感じで、あまり仲も良くないみたいだった。でもチャックは何事もないように、俺の方に振り向いて「ああ、そうだ、この近くだ。あとで電話してみるよ」と言ったのさ。俺がそんな話をしたおかげで、ふたりが再び連絡を取ったってこと。そして、俺たちのレコーディングにもジョニー・ジョンソンが来てくれて、バンドに魔法をかけた。そのあとも彼の素晴らしいキャリアが続いた。ある意味で、ジョニーがあのロックンロール・ブギー曲のインスピレーションと言える。一旦グルーヴに乗っかってしまうと、あとはマントラを唱えるように無心でやるのさ。





―「テイク・イット・ソー・ハード」はあなたがレコーディングした中でも最高の出来の1曲ですが、これがワンテイクだというのは本当ですか。



ああ、確かワンテイクだったと思うよ。通しでのリハーサルは何度もやったけど、あれは最初のテイクだったはずだ。「オーケー、これで完成」ってね。



―この曲はどんな内容なのですが?



面白い質問だ、本当に。あれ以来、俺もずっと考えているんだよ。たぶん、Winosが生まれる前から俺の中にあったものだと思う。あれこれ考えながらね。でも、曲として作った時点ではミックが歌うことを想定していた。これがもともとのアイデアだったけど、結局が俺がミックについて歌う歌になったわけだ。



―「メイク・ノー・ミステイク」は僕が個人的に好きな曲です。



俺もそうだよ、たぶん。





1988年シカゴにて。X-Pensive Winosのアイヴァン・ネヴィル、ワディ・ワクテル、スティーヴ・ジョーダン、キース・リチャーズ、チャーリー・ドレイトン、ボビー・キーズ。(Photo credit: Paul Natkin/WireImage)



―この曲を作ったときにどこにいたかは覚えていますか?



いいや。最初のコードがどんなふうに生まれたかなんて覚えていないものだよ。それに普通はなんてことのないコード進行から始まる。あとになって突然フレーズが詩的にフィットするのさ。覚えているのは、あの曲にかなり面白いコードが一つあったこと。実際、音楽学者から「これは非常に興味深い」という手紙をもらったことがあった。うん、本当に奇妙なコードで、コードの名前がなにか、未だに誰もわからない。もしかしたら歴史の闇に消えていたコードなのかも(笑)。あの曲は作っている最中から美しいと思ったし、メンフィス・ホーンズも参加したし、(メンフィスの伝説のソウル・プロデューサーの)ウィリー・ミッチェルもいた。みんな、メンフィスの最高のミュージシャンたちだ。







―ストーンズでは現実的にも感覚的にもある程度のプレッシャーを感じるが、Winosではそういうプレッシャーを一切感じなかったと、以前おっしゃっていました。ストーンズで感じるプレッシャーとはどんなものですか?



どんなものかは俺にもわからない。基本的には、現れては消えるって感じだから。今は消えているよ。みんな、このことを聞きたいのは知っている。でも実際のところ、言葉で説明するのはとても難しい。人って些細なことを大げさに話題にしたがるだろう(笑)。ストーンズの全体像は常に変わらないし、今後も変わることはない。今、俺が考えていることは、これがミックと俺の関係性ってこと。牡蠣の中に真珠を作るためにはちょっとばかりのストレスが必要だろう。それだよ。俺はそんなふうに見ているし、今後もこの見方は永遠にそのままだと思うよ。



―ストーンズではできないメロディをWinosでできると言ったことがありましたよね?



メロディに関してはストーンズよりも突き詰めることができた。ストーンズが意識を向けたいものはスピードのある楽曲とロックンロールなのさ。でもWinosでレコードを作っているときに、それと同じようなプレッシャーは一切なかった。好きなテンポの曲を自由に作ってよかったからね。一方、ストーンズでは時として「スピード感はどうだ? もっと速い曲が必要じゃないか?」みたいな切迫感を感じることがある。これはストーンズで曲を作っていると今でもやっている会話だよ(笑)。それ以外だと、Winosでもストーンズと作っているのと感覚的には大差なかった。一緒に演奏するメンバーが違うってだけで。みんな最高の仲間だしね。それを2度できるという事実は興奮ものだぜ。



―Winosで小さめの劇場ツアーを行いましたよね。あれはどんなツアーでしたか?



Winosは大きなプロダクションじゃなかったから、お客さんと近いステージばかりだった。俺の中にはやりたいことが何でもできるって気持ちがあったよ。連中はプロだから。それもトップクラスの。演奏をゆるくすることも、レコード通りじゃなくても問題ないって、メンバー全員が思っていた。この質問の長い答えを短く言えば、レコードに比べたらかなりゆるかった、だよ。一番の理由は、俺がリーダーだったこと。俺はミックに比べたらかなりルーズなリーダーだから。



―Winosでプレイしたライブ版の「ギミー・シェルター」が大好きです。



ああ、そうか。あれはストーンズ以外でやった最高のバージョンだった。ときにはいいプレイをするってことだな。



―Winosを続けなかった理由はなんですか?



そうだな、続けるつもりで始めていなかったから。80年代後半にストーンズが長いブレークに入ったことがきっかけで始まったからね。だから一定期間続いただけだった。でもWinosがストーンズを再開するきっかけになった可能性もある。そして再び集まって『スチール・ホイールズ/Steel Wheels』を作った。あれは悪くないアルバムだったぜ!



―『スチール・ホイールズ』の「ミックスト・エモーションズ」にはWinosっぽい雰囲気がありますよね。



ああ、確かに。一つのことが他に影響を与えるってことさ。俺はストーンズのやり方に慣れていたわけだから、たぶん「ミックスト・エモーションズ」はWinos用に作った楽曲か、Winosで使わなかった楽曲だったかもしれないな。