ドレスコーズ「THE END OF THE WORLD PARTY」解禁&リード曲配信開始

ドレスコーズが5月1日にリリースする約2年ぶりのフルアルバム『ジャズ』のリリースに先駆け、最新映像作品・ショートフィルム”THE END OF THE WORLD PARTY” PART 1(前編)を公開した。



ショートフィルム「THE END OF THE WORLD PARTY」はフランス人アーティスト、ジュリアン・レヴィが監督を務めた作品で、志磨遼平と第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した趣里が出演。アルバム『ジャズ』に収録の楽曲「でっどえんど」「エリ・エリ・レマ・サバクタニ」が劇中でサウンドトラックとして使用されその映像の世界観をより際立たせている。「THE END OF THE WORLD PARTY」はPART 2が後日YouTube公開される予定で、PART 3は『ジャズ』通常盤に付属のDVDにのみ収録される。







本日4月15日より、アルバム『ジャズ』に収録のリードトラック「エリ・エリ・レバ・サバクタニ」の先行配信が各音楽配信サービスで開始した。また、これに合わせてアルバム『ジャズ』の特設サイトも公開された。。ここでは最果タヒ、住野よる、オカモトレイジ(OKAMOTOS)、角舘 健悟(Yogee New Waves)、片桐仁、ケラリーノ・サンドロヴィッチからの楽曲タイトルを基にしたショートコメントも掲載されている。



また、前回掲載したコメントに引き続き、女優の趣里からもコメントが届いている。



趣里(しゅり)コメント

敬愛するドレスコーズとジュリアン監督。二つの世界が混ざった時、この世の終わりの美しさを体験することができました。もし、世界が終わる時が来るなら、最後の夜はドレスコーズの音楽で踊ります。この作品の中に存在できたことを心から嬉しく思います。楽しんでいただけたら嬉しいです。





<配信情報>



ドレスコーズ

「エリ・エリ・レバ・サバクタニ」

配信日:本日4月15日より配信スタート



Apple Music:https://itunes.apple.com/jp/album/id1458681859?l=ja&ls=1&app=music

Spotify:http://open.spotify.com/album/49jgk1IHsYgmsBIJWNwu9M



<リリース情報>



ドレスコーズ

『ジャズ』

発売日:2019年5月1日(水)

初回限定盤(CD+DVD)

6800円+税



[CD]全12曲収録 ※全形態共通

=収録曲=

1. でっどえんど

2. ニューエラ

3. エリ・エリ・レマ・サバクタニ

4. チルってる

5. カーゴカルト

6. 銃・病原菌・鉄

7. もろびとほろびて

8. わらの犬

9. プロメテウスのばか

10. Bon Voyage(ドラマ「やじ×きた」主題歌)

11. クレイドル・ソング

12. 人間とジャズ



[DVD]12月23日のドレスコーズLIVE映像収録

12月23日のドレスコーズ

=収録曲=

1. 復活の日

2. この悪魔め

3. 人間不信

4. 或るGIRLの死

5. Lily

6. レモンツリー

7. a little song(ギターパンダ 提供曲)

8. おおハレルヤ

9. シスターマン

10. 宗教

11. JUBILEE

12. あなたには(舞台「三文オペラ」より)

13. 愛のテーマ

14. 1954

――――――――――――――――――――

En.1 Bon Voyage

En.2愛に気をつけてね

En.3 クリスマス・グリーティング



<通常盤(CD+DVD)>

3500円+税



[CD]全12曲収録 ※全形態共通

[DVD]”THE END OF THE WORLD PARTY”本編(Part1&2)・Part3収録



ドレスコーズ

『ジャズ』

発売日:2019年5月15日(水)

LP盤 (初回限定生産)3500円+税





<ライブ情報>



the dresscodes TOUR 2019

2019年6月6日(木) 東京 キネマ倶楽部 *SOLD OUT

2019年6月9日(土) 札幌 cube garden

2019年6月15日(土) 仙台 SENDAI CLUB JUNK BOX

2019年6月16日(日) 新潟 GOLDEN PIGS BLACK

2019年6月22日(土) 福岡 BEAT STATION

2019年6月23日(日) 岡山 YEBISU YA PRO

2019年6月29日(土) 大阪 BIG CAT

2019年6月30日(日) 名古屋 CLUB QUATTRO

2019年7月6日(土) 横浜 BAY HALL



チケット料金 4300円(ドリンク代別)

*小学生以上はチケット必要。

*小学生未満は保護者同伴に限り入場可。



アルバム『JAZZ』特設サイト

http://dresscodes-jazz.jp



ドレスコーズ Official Web Site

http://dresscodes.jp/