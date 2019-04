現在、TVアニメが放送中の『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』のメインキャストが登壇するライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」が2020年2月2日に開催されることが決定した。

2017年10月21日開催「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は、プリズムスタァを目指す個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムキング”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。

「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」は昼夜2回公演で開催。イベントには寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬、武内駿輔らメインキャストが勢ぞろい。本作の単独ライブイベントは、2017年10月21日に開催された、「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」以来、2年4カ月ぶりとなる。

本ライブの優先抽選申込券は、昼の部が6月28日に発売される『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』Blu-ray&DVDの第1巻に封入される。また、夜の部は7月26日発売の第2巻に封入。

2017年10月21日開催「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会