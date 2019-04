人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズに出演する声優の寺島惇太さんや斉藤壮馬さん、畠中祐さんらが出演するライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」が2020年2月2日に開催されることが16日、明らかになった。同シリーズの単独ライブイベントは17年10月に開催された「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」以来、約1年4カ月ぶりとなる。

昼夜2回公演で、6月28日に発売される「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のブルーレイディスク、DVD第1巻に昼の部、7月26日発売の第2巻に夜の部のイベント優先抽選申し込み券シリアルがそれぞれ封入される。

「キンプリ」は、13年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版が放送中で、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。