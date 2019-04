アニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」が、2020年2月2日に開催。メインキャストの寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬、武内駿輔が出演する。

また「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のBlu-ray / DVDが全4巻で発売されることも決定し、第1巻のジャケットが公開された。Blu-ray / DVDはいずれも3話分の映像に加え、特典として劇場総集編における応援上映の副音声やノンテロップエンディング、週替わりの特別映像などを収める。さらに6月28日発売の第1巻には「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」昼の部の、7月26日発売の第2巻には同公演夜の部の優先抽選申込券シリアルが封入される。

「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」

日程:2020年2月2日(日)昼夜2回公演

出演:寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬、武内駿輔

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」

TVアニメ放送情報

テレビ東京、テレビ愛知:毎週月曜日25:35~放送中

テレビ大阪:毎週月曜日26:05~放送中

BSテレ東:毎週水曜日24:30~放送中

劇場編集版

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown

2019年5月4日(土)公開

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会